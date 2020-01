De Nederlandse volleybalsters hebben donderdag hun laatste groepswedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Apeldoorn met 3-1 (25-20, 25-23, 23-25 en 25-23) verloren van Polen. Door de nederlaag gaat Oranje, dat al zeker was van een plek bij de laatste vier, waarschijnlijk als nummer twee naar de halve finales.

Polen, dat op de belangrijke momenten beter was dan de ploeg van bondscoach Giovanni Caprara, speelt vrijdag nog de laatste groepswedstrijd tegen Azerbeidzjan en bij een overwinning is het Oost-Europese land zeker van groepswinst. De Polen hebben nu evenals Nederland zes punten.

De halve finales staan zaterdag op het programma en als Oranje daadwerkelijk als tweede eindigt in de groep is Duitsland waarschijnlijk tegenstander in de strijd om een plek in de eindstrijd. De finale van het OKT is zondag en alleen de winnaar plaatst zich als laatste Europese land voor de Spelen in Tokio.

Vier jaar geleden in Rio de Janeiro waren de Nederlandse volleybalvrouwen er na twintig jaar weer bij op de Spelen en eindigden toen als vierde. De Nederlandse mannen ontbreken in Tokio, nadat ze deze week in de groepsfase van het OKT in Berlijn werden uitgeschakeld.

Bondscoach Giovanni Caprara laat zijn teleurstelling blijken. (Foto: Pro Shots)

Nederland zwakker in eindfase eerste set

Na zeges op Azerbeidzjan en Bulgarije wist Oranje voorafgaand aan het duel met Polen al dat een plek in de volgende ronde een feit was, alleen groepswinst stond nog op het spel. De Poolse vrouwen speelden pas hun tweede wedstrijd dit OKT en dus waren zij nog niet zeker van de laatste vier.

Polen ging er in een uitverkocht Omnisport dan ook vol voor vanaf het begin. Hoewel de Poolse vrouwen liefst twintig plekken lager staat dan Oranje op de wereldranglijst (zesde om 26e) ging het lang gelijk op. Aan het einde van de eerste set wist Polen zelfs een gat te slaan naar 19-15.

Mede door goed werk van Yvon Beliën en Robin de Kruijf knokte Nederland zich terug tot 20-20, maar daarna was Polen toch weer sterker en won de set (25-20). Het was het eerste setverlies van Oranje dit OKT.

Nederland-Polen werd gespeeld in een sfeervol Omnisport in Apeldoorn. (Foto: Pro Shots)

Caprara brengt Plek in eindfase

In de tweede set begon Nederland beter. Zonder Lonneke Sloëtjes, die terug is van een griepje maar door Caprara nog aan de kant werd gehouden, kwam Oranje op een 11-8-voorsprong. Nederland kon niet doordrukken, Polen kwam terug en pakte opnieuw in de slotfase van de set een voorsprong.

Caprara liet Celeste Plak, die vanwege een achillespeesblessure niet fit is voor een hele wedstrijd, invallen en dat maakte Oranje sterker. Van 24-21 werd het 24-23, maar toen benutte Polen toch een setpunt (25-23).

Aan het begin van de derde set had Oranje weer het initiatief. Met captain Maret Balkestein-Grothues, die steeds niet mag starten, had Nederland op 17-14 een aardig gat geslagen, maar weer werd dat uit handen gegeven. Het werd 21-20 voor Polen, maar daarna kreeg Oranje op 24-22 twee setpunten. Via een blok van Beliën was het bij de tweede poging raak (25-23).

Zoals elke set, was ook de vierde een boeiend gevecht. Halverwege was het 12-12 en even later 20-20, maar in de beslissende fase was Polen toch weer beter. Oranje verloor de set met 25-23 en daarmee de wedstrijd met 3-1 waardoor de ploeg van Caprara met een slecht gevoel zal toewerken naar de halve finale van zaterdag.