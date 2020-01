Badr Hari kan over drie weken de training hervatten. De kickbokser herstelt goed van de enkelblessure die hij eind vorig jaar opliep tijdens het verloren gevecht met Rico Verhoeven in Arnhem.

"Zijn banden hebben een opdonder gehad en één is er gescheurd. Tegenwoordig hoef je niet meer in het gips als je wat scheurt", zegt zijn trainer Mike Passenier donderdag tegen Veronica.

"Het is vooral rust houden en geduld hebben en zelf herstellen. Dat duurt tot vier tot zes weken. We hebben nu drie weken gehad, dus over drie weken kan hij weer rustig beginnen."

Hari moest op 21 december voortijdig opgeven toen hij zichzelf in de derde ronde blesseerde met een draaitrap. Hij werd vervolgens huilend per brancard uit het GelreDome gedragen en in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Daar werd bij het eerste onderzoek geconstateerd dat Hari geen botbreuken had opgelopen, maar over de exacte hersteltijd kon destijds nog geen duidelijkheid worden gegeven. Hari zelf hoopte na een aantal weken rust weer te kunnen sporten.

Hari en Verhoeven hopen op derde ontmoeting

Hari stond er tot het blessuremoment goed voor tegen Verhoeven. Hij had zijn tegenstander al tot twee keer toe acht seconden gegeven, maar kreeg het naar mate de wedstrijd vorderde ook conditioneel gezien steeds zwaarder.

De geboren Amsterdammer, die voor Marokko vecht, moest drie jaar geleden in Oberhausen ook al voortijdig de strijd staken tegen Verhoeven. Hij scheurde toen in de tweede ronde een spier in zijn arm.

De 35-jarige Hari en de 30-jarige Verhoeven spraken meteen na het duel in Arnhem de hoop uit het voor een derde keer tegen elkaar op te nemen. Glory wil eerst een partij tussen Hari en Jamal Ben Saddik en daarna weer Hari tegen Verhoeven.

Verhoeven behield door de zege op Hari zijn wereldtitel in het zwaargewicht. Hij heeft die al sinds juni 2014 in bezit dankzij overwinningen op Guto Inocente, Benjamin Adegbuyi (twee keer), Mladen Brestovac (twee keer), Errol Zimmerman, Antonio Silva en Ben Saddik.