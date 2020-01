De Nederlandse handballers zijn donderdag met een nederlaag tegen Duitsland begonnen aan het EK handbal. Oranje, dat voor het eerst actief is op een EK, ging in het Noorse Trondheim met 34-23 onderuit.

Bij rust keek Nederland tegen een 15-13-achterstand aan. Na de pauze was Oranje niet meer bij machte om de achterstand weg te werken, waardoor de eerste wedstrijd op een EK werd verloren.

Nederland zit naast Duitsland ook nog in de groep met titelverdediger Spanje en Letland. Zaterdag speelt Oranje tegen de Letten en maandag staat de wedstrijd tegen de Spanjaarden op het programma. Nederland werkt alle groepsduels in Trondheim af.

De wedstrijd werd in de eerste helft gekenmerkt door een opmerkelijk incident, nadat een snoeiharde strafbal van Uwe Gensheimer tegen het hoofd van Oranje-doelman Bart Ravensbergen kwam. Ravensbergen ging naar de grond en had even de tijd nodig om weer bij zinnen te komen.

Doelman Bart Ravensbergen gaat naar de grond als Uwe Gensheimer een strafbal opzettelijk tegen zijn hoofd gooit. (Foto: Pro Shots)

Duitser moet veld verlaten na bestudering videobeelden

Het voorval leek op een ongeluk, maar na bestudering van de beelden constateerde de scheidsrechter dat Gensheimer de bal bewust tegen het hoofd van Ravensbergen had gegooid. De 33-jarige Duitser moest met rood het veld verlaten en mocht niet meer terugkeren.

Nederland keek op dat moment al tegen een achterstand aan. In de eerst helft kon Oranje nog enigszins in de buurt van Duitsland blijven, maar na de pauze liep de Europees kampioen van 2016 verder weg. Met elf punten verschil stond er na zestig minuten een afgetekende uitslag op het scorebord.

Een lichtpunt bij Oranje was het optreden van Luc Steins. De 24-jarige Limburger was zeven keer trefzeker en werd na afloop uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd.