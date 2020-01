De Nederlandse volleybalsters spelen donderdag om 19.30 uur bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Apeldoorn de laatste groepswedstrijd tegen Polen. Oranje is al verzekerd van de halve finales. Volg alles in dit liveblog.

Nederland-Polen 1-3 OKT volleybal · Afgelopen! De Nederlandse volleybalvrouwen redden het niet tegen Polen op het OKT in Apeldoorn. Oranje was al zeker van de halve finales, maar verliest de laatste groepswedstrijd met 1-3: 20-25, 23-25, 25-23 en 23-25. Nederland kan nog groepswinnaar worden, maar dat lot ligt in de handen van de Polen, want die spelen morgen nog hun laatste groepswedstrijd tegen Azerbeidzjan. OKT volleybal · 21-23. Polen heeft de zege bijna binnen. Kan Oranje nog een keer terugslaan? OKT volleybal · 20-20! Het staat weer gelijk in de vierde set, die dus ook een spannende ontknoping krijgt. OKT volleybal · Nu plaatst Nederland weer een comeback. Oranje komt terug tot 18-19 en zo is de vierde set weer helemaal open. OKT volleybal · Polen vergroot de voorsprong en lijkt toch wel op weg naar de overwinning. Nederland kijkt tegen een 14-17-achterstand aan in het vierde bedrijf. OKT volleybal · Wederom heeft Nederland een mindere fase in een set. Polen komt sterk terug en leidt nu zelfs met 13-14 in de vierde set. OKT volleybal · Nederland vindt steeds vaker het gaatje en behoudt de voorsprong van een aantal punten. Zit die fraaie comeback er dan ook echt in? Oranje leidt met 10-7 in set vier! OKT volleybal · Nederland dendert door en staat ook in de vierde set op voorsprong tegen de Polen. Oranje leidt met 7-5. OKT volleybal · Set Nederland! (1-2)



Oranje geeft zich nog niet gewonnen en pakt de derde set tegen Polen. Nederland wint met 25-23 en kan deze partij dus nog gewoon winnen. OKT volleybal · Nu komt Nederland weer voor (23-22). Het is een spannend slot van dit derde bedrijf. Oranje moet de set pakken om deze partij nog te kunnen winnen. OKT volleybal · Polen leidt nu met 21-22 en kan de overwinning ruiken. OKT volleybal · Het is weer gelijk! Het is 20-20 tussen Nederland en Polen. Wie pakt de derde set? OKT volleybal · 19-18 nu voor Nederland in de derde set. Het is spannend, maar kan Oranje nog een lang vervolg aan dit duel geven? OKT volleybal · Toch slaat Nederland weer een gaatje. Oranje komt op 17-14 en dat is voor Polen een reden om een time-out aan te vragen in deze derde set. OKT volleybal · Maar ook nu komen Polen weer terug. Het staat weer gelijk in Apeldoorn: 14-14. OKT volleybal · 14-10! Oranje geeft zeker nog niet op en jaagt op een fraaie comeback. Dat moet ergens beginnen en deze derde set gaat tot nu toe de goede kant op tegen Polen. OKT volleybal · De volleybalsters hebben weer een voorsprong te pakken in deze derde set. Nederland leidt met 9-7. OKT volleybal · Nederland kwam met 5-0 voor, maar die voorsprong is als sneeuw voor de zon verdwenen. Polen komt sterk terug tot 5-5 in de derde set. OKT volleybal · Oranje moet dus nu drie sets op rij winnen, wil het deze wedstrijd nog winnen. Nederland begint in ieder geval goed aan de derde set en leidt met 5-2. OKT volleybal · Set Polen! (0-2)



Nederland stond lang op voorsprong in de tweede set, maar de winst in dit bedrijf gaat toch naar Polen: 22-25. De Polen slepen de set binnen via een challenge (Oranje raakte een bal die uit ging in het blok). OKT volleybal · Polen staat op setpunt, maar Oranje geeft nog niet op en komt terug: 23-24. OKT volleybal · Nederland pakt een punt via Buijs en maakt er 18-22 van. Zit setwinst er nog in? OKT volleybal · Gaat ook de tweede set naar Polen? Dat lijkt er wel op, want Nederland kijkt tegen een achterstand aan: 17-20. OKT volleybal · Nederland is de voorsprong kwijt. Polen knokt zich terug en komt langszij in Apeldoorn. We naderen de ontknoping van deze tweede set: 16-16. OKT volleybal · Een mooi punt van Anne Buijs brengt Nederland op een 15-13-voorsprong in de tweede set! OKT volleybal · Oranje krijgt het duel steeds beter onder controle en vergroot de voorsprong in de tweede set tegen Polen: 11-8. OKT volleybal · Nederland houdt de voorsprong vast, hetgeen Polen steeds deed in de eerste set. Oranje leidt met 9-7. OKT volleybal · Polen komt terug in de tweede set, maar Nederland leidt nog wel met 5-4. OKT volleybal · Oranje begint goed aan de tweede set en komt op een 4-1-voorsprong tegen Polen. OKT volleybal · Set Polen! (0-1)



Nederland verliest voor het eerst op dit OKT een set. Polen is met 20-25 te sterk voor Oranje, dat dus aan de bak moet. OKT volleybal · Twee aanvallen van Nederland belanden in het blok van Polen, waardoor die weer een voorsprong pakken: 20-23. OKT volleybal · Het staat gelijk! Een sterke comeback van Nederland en daardoor is het in deze eerste set 20-20 tegen de Polen. OKT volleybal · Polen loopt langzaam verder weg van Nederland en heeft nu een voorsprong van drie punten: 16-19. OKT volleybal · De verschillen zijn steeds minimaal, maar het lukt Oranje nog niet om echt door te drukken. Polen heeft nog altijd de voorsprong te pakken: 12-14. OKT volleybal · OKT volleybal · De volleybalvrouwen kijken nog altijd tegen een achterstand aan in de eerste set. Polen leidt met 8-10. OKT volleybal · Polen slaat in deze eerste set het eerste gaatje (3-5), maar Nederland komt meteen weer terug: 4-5. OKT volleybal · We zijn onderweg! Nederland-Polen op het OKT is begonnen. Voor Oranje staat groepswinst op het spel, want de volleybalsters zijn al zeker van de halve finales. OKT volleybal · De speelsters van Nederland en Polen staan inmiddels op het veld in Apeldoorn. De tribunes zitten vol met Oranje-fans. Het duel gaat bijna beginnen... OKT volleybal · Over tien minuten gaan we beginnen in Apeldoorn. Pakt Oranje (door Polen te verslaan) ook de groepswinst op dit OKT? OKT volleybal · Dit is nu de stand in de OKT-groep van Nederland:



Nederland 2-6 (6-0) Polen 1-3 (3-1) Bulgarije 3-3 (4-7) Azerbeidzjan 2-0 (1-6) OKT volleybal · Om 19.30 uur is het weer de beurt aan de Nederlandse volleybalvrouwen. Oranje is al zeker van de halve finales op het EK, maar kan ook nog groepswinnaar worden. Polen is straks de tegenstander.