Esmee Vermeulen heeft donderdag bekendgemaakt dat ze een punt achter haar loopbaan zet. De 23-jarige zwemster gaat zich op haar maatschappelijke carrière richten.

"Ik wil mijn droom om geneeskunde te studeren nu voorrang geven", zegt Vermeulen op de website van de KNZB. "Ik ga het zwemmen missen, maar verheug me ook op de wereld buiten de topsport."

Nadat ze zich op de WK van vorig jaar in Gwangju niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, laste ze een periode van bezinning in. Uiteindelijk besloot Vermeulen haar carrière te beëindigen.

"Ik wil alle coaches en begeleiders die een bijdrage hebben geleverd aan mijn zwemloopbaan ontzettend bedanken. En ook mijn teamgenoten, met wie ik zoveel banen samen heb gezwommen en lief en leed mee heb gedeeld", zegt Vermeulen.

EK-brons op 10 kilometer hoogtepunt in carrière

Vermeulen beleefde in 2018 het hoogtepunt in haar korte carrière, toen ze brons won bij de 10 kilometer openwaterzwemmen op de EK in Glasgow. Met de gemengde estafetteploeg veroverde ze de gouden medaille op de 5 kilometer.

In het zwembad won Vermeulen ook enkele medailles met de Nederlandse estafetteploeg. Op de EK langebaan veroverde ze in 2014 zilver op de 4x100 meter en in 2016 brons op de 4x200 meter.

Op de WK kortebaan in 2014 nam de geboren Zaandamse drie gouden medailles mee naar huis (4x50, 4x100 en 4x200), maar daar zwom ze alleen in de series. Ook bij de bronzen medaille die werd gewonnen op de 4x100 meter op de WK langebaan in 2013 kwam ze alleen in de series in actie.