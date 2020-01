Autocoureur Carlos Sainz sr. heeft donderdag ook de vijfde etappe in de Dakar Rally gewonnen. Bij de motoren ging de dagzege in Saoedi-Arabië naar de Australiër Toby Price. Guillaume Martens viel uit na een zware valpartij.

Sainz breidt door zijn zege zijn voorsprong in het klassement verder uit. De 57-jarige vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr. won eerder de derde etappe. De routinier is voor de dertiende keer actief in de Dakar Rally en won de cross in 2010 en 2018.

In het klassement heeft de Spanjaard die voor Mini rijdt een voorsprong van 2.56 minuut op de Qatarees Nasser Al Attiyah van Toyota. Dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel (Mini) uit Frankrijk bezet op 6.11 de derde plek.

Bernhard ten Brinke -die hersteld is van een griepje - was opnieuw de beste Nederlander bij de auto's in de vijfde etappe tussen Al 'Ula en Ha'il, die met 353 kilometer de op één na kortste was van de Dakar Rally. Hij kwam in zijn Toyota als twaalfde over de finish.

Titelverdediger Toby Price boekte zijn tweede etappezege van dit jaar. (Foto: Pro Shots)

Martens en Sunderland vallen uit na valpartij

Tweevoudig Dakar-winnaar Price boekte op zijn KTM zijn tweede etappezege van dit jaar in de woestijnrally. In het algemeen klassement behoudt Ricky Brabec van Honda de leiding. Hij eindigde als derde achter de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna). Price staat tweede in het klassement met negen minuten achterstand.

De Nederlandse deelnemers bij de motoren reden ook donderdag slechts in de achterhoede. Paul Spierings was op de 35e plaats de beste.

Voor Martens, die in het klassement rond de honderdste plek stond, kwam er na 270 kilometer een einde aan de rally. De Limburger liep bij een valpartij naar verluidt een gebroken sleutelbeen en verwondingen aan hoofd en heup op.

Hij wilde desondanks zelf verder rijden, maar het medische team hield hem tegen. Het is de derde keer in vier deelnames dat Martens de finish niet haalt. Door de opgave van Martens zijn er nog maar vier Nederlandse motor actief. Eerder gaven Martien Jimmink en Olaf Harmsen al op.

Ook Sam Sunderland, die eerder nog aan de leiding ging in het klassement, moest in Saoedi-Arabië na een valpartij opgeven. De Brit won de Dakar Rally in 2017 en leek woensdag nog de vierde etappe te winnen, maar werd met een tijdstraf teruggezet.

Van den Brink zesde bij trucks

Bij de trucks was Martin van den Brink op de zesde plek de beste Nederlander. Hij gaf ruim een half uur toe op de Russische dagwinnaar Dmitry Sotnikov. Janus van Kasteren eindigde met een achtste plek ook in de top tien.

Sotnikov leidt in zijn Kamaz ook het klassement, waar Renault-coureur Van den Brink na donderdag eveneens op de zesde plaatst staat. Van Kasteren bezet met zijn Iveco de negende plek.