Autocoureur Carlos Sainz sr. heeft donderdag ook de vijfde etappe in de Dakar Rally gewonnen. Bij de motoren ging de dagzege in Saoedi-Arabië naar de Australiër Toby Price.

Sainz breidt door zijn zege zijn voorsprong in het klassement verder uit. De 57-jarige vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr. won eerder de derde etappe. De routinier is voor de dertiende keer actief in de Dakar Rally en won de cross in 2010 en 2018.

In het klassement heeft de Spanjaard die voor Mini rijdt een voorsprong van 2.56 minuut op de Qatarees Nasser Al Attiyah van Toyota. Dertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel (Mini) uit Frankrijk bezet op 6.11 de derde plek.

Bernhard ten Brinke was opnieuw de beste Nederlander bij de auto's in de vijfde etappe tussen Al 'Ula en Ha'il, die met 353 kilometer de op één na kortste was van de Dakar Rally. Hij kwam in zijn Toyota als negende over de finish.

Titelverdediger Toby Price boekte zijn tweede etappezege van dit jaar. (Foto: Pro Shots)

Voormalig klassementsleider Sunderland valt uit

Tweevoudig Dakar-winnaar Price boekte op zijn KTM zijn tweede etappezege van dit jaar in de woestijnrally. In het algemeen klassement behoudt Ricky Brabec van Honda de leiding. Hij eindigde als derde achter de Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna). Price staat tweede in het klassement met negen minuten achterstand.

De Nederlandse deelnemers bij de motoren reden ook donderdag slechts in de achterhoede. Paul Spierings was op de 35e plaats de beste.

Sam Sunderland, die eerder nog aan de leiding ging in het klassement, moest in Saoedi-Arabië na een valpartij opgeven.

De Brit won de Dakar Rally in 2017 en leek woensdag nog de vierde etappe te winnen, maar werd met een tijdstraf teruggezet.