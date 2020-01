Kim Polling heeft zich deze week laten opereren aan haar knie. De Nederlandse judoka hoopt daardoor later dit jaar topfit aan de Olympische Spelen te kunnen deelnemen.

Polling had last van littekenweefsel in haar knie. Ze heeft dat nu laten verwijderen en hoopt begin maart haar rentree te maken bij de Grand Prix in Jekaterinenburg, die geldt als een van de selectiemomenten voor de Spelen van komende zomer in Tokio.

"Natuurlijk stond ik ook niet bepaald te springen om weer een operatie, maar aan de andere kant is het een behoorlijke opluchting dat ik binnenkort weer kan trainen zonder een protesterende knie", schrijft Polling donderdag op Instagram.

"En daar heb ik richting de Olympische Spelen zelfs het overslaan van de Grand Slam in Parijs graag voor over."

Polling is viervoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram. In 2013 pakte ze in dezelfde gewichtsklasse brons bij de WK. De Groningse kampte in de afgelopen jaren vaker met blessures. Ze had onder meer een elleboogkwetsuur en een hernia.

Vorige maand liet ook Guusje Steenhuis zich al aan haar knie opereren. De Brabantse, uitkomend in de klasse tot 78 kilogram, mist daardoor in ieder geval de Grand Slams van Parijs en Düsseldorf.