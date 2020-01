Lois Abbingh verruilt komend seizoen de Russische competitie voor de Deense. De sterspeelster van Oranje wordt bij Odense teamgenoot van Tess Wester en Nycke Groot.

Abbingh tekent voor drie jaar in Denemarken, waar de huidige competitie tot en met april loopt. Bij haar Russische club Rostov-Don had ze een aflopend contract.

De speelster die in december in de gewonnen WK-finale het beslissende doelpunt maakte, zegt tegen de NOS dat haar keuze vooral te maken heeft met het vele reizen in Rusland. "In een maand tijd ben ik drie weken aan het reizen voor alle wedstrijden en als ik een keer een weekend vrij ben, kan ik nooit naar Nederland om mijn familie te zien. Zó ver weg zitten, is me niet nog twee jaar waard."

Daarnaast is de Russische competitie fysiek erg zwaar voor Abbingh, die in het verleden met knieblessures kampte. "Als ik hier voor nog twee jaar zou tekenen, dan zou ik daarna misschien klaar zijn. Ik merk aan mijn lichaam dat het heel zwaar is. Ik ben nu 27 jaar en wil gewoon lekker spelen."

'Pluspunt om met Wester te spelen'

In de Deense competitie zijn momenteel al acht Nederlandse speelsters actief. Debbie Bont, Larissa Nusser en Nyala Krullaars spelen bij Kopenhagen, Estavana Polman komt uit voor Esbjerg en Claudia Rompen is actief bij Horsens.

Bij Odense, de huidige nummer drie van de Deense competitie, treft Abbingh met Wester een van haar beste vriendinnen. "Ja, dat is zeker een pluspunt. Tess en ik hadden het er al jaren over: hoe leuk zou het zijn om na VfL Oldenburg weer bij dezelfde club te spelen?"

Behalve het Duitse Oldenburg speelde Abbingh in Roemenië voor Baia Mare en in Frankrijk voor Issy Paris, voordat ze in 2018 naar Rusland vertrok.

Met Oranje veroverde ze vijf medailles op grote toernooien. Behalve het goud op het WK in Japan van december vorig jaar, pakte ze in 2015 in Denemarken WK-zilver en in 2017 in Duitsland brons. Op het EK van 2016 in Zweden won Abbingh met Oranje zilver en twee jaar later in Frankrijk werd er brons veroverd.