De Nederlandse volleybalsters vinden dat ze op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) nog niet hun allerhoogste niveau halen, maar daar zitten ze niet zo mee. Oranje won twee keer met 3-0 en staat in Apeldoorn in de halve finales.

"We hebben een korte voorbereiding gehad, dus we wisten niet precies hoe we ervoor zouden staan", aldus spelverdeler Laura Dijkema tegen de NOS na de overwinning op Bulgarije van woensdag.

"We kunnen misschien niet het mooiste volleybal laten zien, dus het blijven spannende wedstrijden, maar des te mooier is het dat we nu twee keer met 3-0 hebben gewonnen en in de halve finale staan."

Het OKT in eigen land is de laatste kans voor Nederland om een ticket voor de Olympische Spelen van komende zomer te veroveren. Alleen de winnaar van het kwalificatietoernooi in Apeldoorn mag straks naar Tokio.

Dijkema is vol vertrouwen, al zag ze dat Oranje het tegen Bulgarije in de derde set wat moeilijker kreeg. "Misschien was het wat verslapping. We kwamen achter, maar bleven ervoor gaan en vochten voor ieder punt. We werken er hard voor, dat is het belangrijkste op dit moment."

Het OKT wordt gespeeld in Apeldoorn. (Foto: Pro Shots)

Ook Daalderop geniet van Oranje

Nederland moest het tijdens de tweede wedstrijd zonder de zieke sterspeelster Lonneke Slöetjes doen. Ze werd vervangen door Nika Daalderop, die goed speelde en tot negentien punten kwam.

Daalderop genoot net als Dijkema van Oranje. "Er zit een heel goede sfeer in het team. Iedereen gaat voor iedere bal, dus het is hartstikke fijn om in zo'n team te spelen", zei ze. De passer/loper verwacht niet dat Oranje het olympische ticket zomaar even pakt.

"Er doen heel veel goede teams mee. Mensen mogen ons de favoriet noemen, maar we willen gewoon naar de Spelen. Het maakt niet uit hoe, áls het maar gebeurt."

De volleybalsters sluiten de groepsfase donderdagavond af met een wedstrijd tegen Polen. Nederland speelt zaterdag de halve finale tegen een land uit poule B, waar België, Duitsland, Kroatië en Turkije toe behoren.