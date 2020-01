De Nederlandse volleybalsters hebben woensdag de halve finales van het olympisch kwalificatietoernooi bereikt. De ploeg van bondscoach Giovanni Caprara was in Apeldoorn met 3-0 te sterk voor Bulgarije.

De setstanden waren 25-19, 25-19 en 26-24. Nederland begon het OKT dinsdagavond met een overwinning op Azerbeidzjan en bleef in die wedstrijd ook al zonder setverlies. Daardoor kan Oranje een plek in de halve finales niet meer ontgaan.

De volleybalsters sluiten de groepsfase donderdagavond af met een wedstrijd tegen Polen. Nederland speelt zaterdag de halve finale tegen een land uit poule B, waar België, Duitsland, Kroatië en Turkije deel van uitmaken.

Het OKT in eigen land is de laatste kans voor Nederland om een ticket voor de Olympische Spelen van komende zomer te veroveren. Alleen de winnaar van het kwalificatietoernooi in Apeldoorn mag straks naar Tokio.

Oranje, dat bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro als vierde eindigde, moest het in de wedstrijd tegen Bulgarije doen zonder sterspeelster Lonneke Sloetjes. De 24-jarige Achterhoekse is ziek.

De volleybalsters zijn zeker van de halve finales op het OKT. (Foto: Pro Shots)

Nederland maakt weinig fouten

Nederland maakte aan het begin van de eerste set direct het verschil met Bulgarije. Oranje gaf vrijwel niks weg en liep snel uit naar een voorsprong van 19-11, al werd het nog onnodig spannend in het Omnisport. Bulgarije pakte vijf punten op rij en verkleinde de marge tot drie, maar de eerste set ging desondanks naar Nederland.

Anne Buijs zette in de tweede set direct de toon met een ace, waarna Oranje opnieuw een ruime voorsprong pakte. De ploeg van de Italiaan Caprara, die in november werd gepresenteerd als de opvolger van de ontslagen Jamie Morrison, maakte in de eerste twee sets amper fouten en wist ook het tweede bedrijf zonder problemen te winnen.

De derde set ging een stuk moeizamer voor Nederland, dat door de comfortabele voorsprong misschien toch wat minder geconcentreerd speelde. Bulgarije pakte verrassend de voorsprong en Oranje moest vol aan de bak om de Oost-Europese ploeg bij te houden. Nederland knokte zich terug van een 15-12-achterstand en beschikte in de spannende slotfase over de langste adem.