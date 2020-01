Na een wat roerige periode beginnen de Nederlandse waterpolosters zondag bij het EK in Boedapest vol vertrouwen aan hun jacht op titelprolongatie. Met topkeeper Debby Willemsz terug in de ploeg en de harde lessen van het teleurstellende WK in het achterhoofd hoopt bondscoach Arno Havenga zijn ploeg opnieuw naar een EK-finale en mogelijk een ticket voor de Spelen te leiden.

Tijdens het olympische jaar laten de waterpolosters niks aan het toeval over; in de bossen van Zeist wordt al sinds de zomer alles op alles gezet om een prijzenwinnend team te smeden. In het buitenland spelen is verboden en er wordt vrijwel elke dag met elkaar in het KNZB-zwembad getraind. Alles moet wijken om van 2020 een succesjaar te maken.

"We zitten hier vijf à zes dagen in de week", vertelt bondscoach Havenga op een dinsdagochtend in een bungalow naast het KNZB-bad. Het ruime gebouw in de bosrijke omgeving, dat doet denken aan een huisje op een vakantiepark op de Veluwe, is voor de selectie een soort thuis geworden. Een deel van de groep slaapt er zelfs.

"Door deze centrale trainingen kunnen we meer investeren in onderlinge relaties, meer spelpatronen oefenen en beter testen welke speelsters samen het beste functioneren", legt Havenga uit. "Je ziet dat het niveau omhooggaat en daardoor is de selectie in de breedte beter geworden. Het was voor mij moeilijker dan voorheen om een EK-selectie samen te stellen en dat is een zeer goed teken."

De vele gezamenlijke trainingen komen als geroepen voor de bondscoach, die zijn ploeg vorige zomer op het WK in Zuid-Korea ondermaats zag presteren. Oranje werd in de kwartfinales kansloos uitgeschakeld door Spanje en eindigde uiteindelijk als zevende in Gwangju, waar het juist op het podium wilde eindigen.

"De evaluatie van het WK was pittig, want we hebben daar gewoon niet gepresteerd", onderstreept Havenga, al sinds 2013 de bondscoach van de Nederlandse ploeg. "We bleken oververmoeid en niet vernieuwend genoeg. Gelukkig waren we al van plan om centraal en intensiever te trainen met elkaar. Deze ploeg is nu weer in staat om een heel toernooi gas te geven."

Bondscoach Arno Havenga ziet zijn speelsters bijna elke dag. (Foto: Pro Shots)

Rentree Willemsz vergroot kansen Oranje op succes

Een meer dan belangrijke opsteker in aanloop naar het EK is de rentree van keeper Willemsz, die in april 2019 nog besloot te stoppen bij Oranje vanwege motivatieproblemen. Twee maanden later gaf ook concurrent Laura Aarts er de brui aan, waardoor Havenga in één klap twee keepers kwijtraakte die hij zelf bij de beste vijf doelvrouwen ter wereld schaarde.

Niet geheel toevallig zocht Havenga al een dag na terugkomst van het WK contact met de 25-jarige Willemsz - in zijn ogen "de bindende factor in de ploeg" - om haar te polsen voor een terugkeer bij Oranje. Met succes, want in september lag de geboren Zuid-Hollandse weer in het water van het KNZB-bad.

"Je stopt niet zonder reden, dus ik had wel de tijd nodig om erover na te denken", zegt Willemsz, die ruim een half jaar geleden juist geen zin meer had in het topsportleven. "Ik ben van nature een heel vrolijk iemand die grapjes maakt en op dat moment was ik gewoon heel ongelukkig. Ik gaf alles voor de sport, maar ik speelde niet. Mede daardoor vond ik 'het móéten' heel lastig worden."

Haar snelle rentree is dan ook opvallend te noemen, want tussen het moment van stoppen en terugkeren zat slechts vijf maanden. Haar afgezwaaide concurrent Aarts en de lonkende Olympische Spelen speelden een belangrijke rol in de keuze van Willemsz om Nederland toch weer te vertegenwoordigen.

"Toen Arno na het WK belde, wist ik dat ik een tweede kans zou krijgen om mee te doen aan de Spelen. Ook in de gesprekken met mijn sportpsycholoog kwam naar voren dat ik dat heel graag wilde. Ik wilde wel eerlijk zijn naar mezelf en mijn team en alleen terugkeren als ik 200 procent zou kunnen geven. Nu gaat het hartstikke goed."

Debby Willemsz koos voor een snelle terugkeer bij Oranje. (Foto: Pro Shots)

EK voorlaatste kwalificatiemoment voor Tokio

Met Willemsz in de ploeg hoopt Oranje deze maand in Boedapest de Europese titel van twee jaar geleden te prolongeren en misschien nog wel belangrijker: een olympisch ticket te veroveren. EK-goud of een finale tegen het al geplaatste Spanje is voldoende voor Nederland.

Mocht het niet lukken om in Boedapest een olympisch ticket te veroveren, dan krijgt Oranje in maart nog een kans tijdens een olympisch kwalificatietoernooi in Italië. Na twee gemiste Spelen (2012 en 2016) is één ding zeker: de olympisch kampioen van 2008 wil koste wat kost naar het grootste toernooi op de sportkalender.

"Als je reëel bent, hebben we op het OKT meer kans op een olympisch ticket", aldus Havenga, die twaalf jaar geleden teammanager was toen Oranje in Peking historie schreef door olympisch goud te veroveren.

"Natuurlijk willen we naar Tokio en daar zelfs een medaille pakken, maar we zien het EK wel echt als een EK. Er zijn zes landen die aan elkaar gewaagd zijn en daar horen wij bij. Als we echt top presteren, kunnen we de finale halen."