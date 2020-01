Bernhard ten Brinke heeft woensdag geen rol van betekenis kunnen spelen in de vierde etappe van de Dakar Rally. De Nederlandse autocoureur eindigde als zevende, terwijl Stéphane Peterhansel zegevierde in Saoedi-Arabië.

De 54-jarige Peterhansel, die de Dakar in zijn loopbaan al dertien keer won, deed 4 uur, 4 minuten en 34 seconden over een afstand van 672 kilometer. Nasser Al-Attiyah volgde op 2 minuten en 26 seconden, voor nummer drie Carlos Sainz.

Ten Brinke en zijn Belgische navigator Tom Colsoul deden 18 minuten en 35 seconden langer over de etappe dan Peterhansel en eindigden als zevende. Fernando Alonso moest zich met de dertiende plek tevredenstellen.

In het algemeen klassement van de auto's gaat Sainz aan de leiding, gevolgd door Al-Attiyah en Peterhansel. Ten Brinke staat achtste en Alonso twintigste, voor de broers Tim en Tom Coronel.

Bij de trucks domineerden de Russen, want Anton Shibalov (eerste), Andrey Karginov (tweede) en Dmity Sotnikov (derde) haalden allen het podium. De Nederlander Janus van Kasteren stelde daarachter de vierde plek veilig.

Motorcoureur Florimo profiteert van tijdstraf

Bij de motoren ging de overwinning in de vierde etappe naar José Ignacio Cornejo Florimo. De Chileen van Honda profiteerde van een tijdstraf van Sam Sunderland. De Amerikaan Ricky Brabec leidt nog altijd in het klassement.

KTM-rijder Sunderland legde de 453 kilometer tussen Neom en Al Ula als snelste af in 4 uur, 24 minuten en 24 seconden, maar kreeg naderhand een tijdstraf van vijf minuten wegens een snelheidsovertreding. De Argentijn Kevin Benavides en Ross Branch uit Botswana werden tweede en derde.

Klassementsleider Brabec, die de eerste plek in de tweede etappe had overgenomen van Sunderland, kwam als zevende binnen. Benavides (+2.30) en Florimo (+8.31) completeren de top drie van het klassement.

Paul Spierings kwam als eerste Nederlander binnen. Hij finishte op een kleine drie kwartier van de dagwinnaar als 34e en is in het klassement op plek 31 eveneens de beste Nederlander.

De dertigjarige Sunderland won de Dakar Rally in 2017. Vorig jaar eindigde de Brit als derde achter de Australiër Toby Price en de Oostenrijker Matthias Walkner.

José Ignacio Cornejo Florimo in actie tijdens de vierde etappe. (Foto: Pro Shots)

Casale domineert bij quads

Bij de quads verstevigde de Chileen Ignacio Casale zijn leidende positie in het klassement. Hij legde de vierde etappe af in een tijd van 5:22.42. Zijn landgenoot Giovanni Enrico bleef met 1 minuut en 24 seconden het dichtst in de buurt.

Enrico is met een achterstand van 21.03 ook de nummer twee overall. De derde plaats is vooralsnog in handen van de Fransman Simon Vitse, die ruim een half uur toegeeft op Casale.