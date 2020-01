Jeffrey de Zwaan en Jermaine Wattimena behoren tot de negen challengers die de komende maanden in de Premier League Darts te zien zijn. Het Nederlandse duo komt eind maart in actie in Rotterdam.

De PDC maakte woensdag bekend dat ook Jonny Clayton (in Cardiff), William O'Connor (Dublin), Luke Humphries (Exeter), Stephen Bunting (Liverpool) en Chris Dobey (Newcastle) eenmalig hun opwachting maken.

Eerder was al onthuld dat Fallon Sherrock - ze verraste vorige maand op het WK door de derde ronde te halen - en John Henderson tot de negen challengers behoren. Sherrock doet mee in Nottingham en Henderson speelt in Aberdeen.

Het vaste deelnemersveld van de prestigieuze Premier League bestaat uit Michael van Gerwen, Peter Wright, Gerwyn Price, Rob Cross, Michael Smith, Gary Anderson, Daryl Gurney, Nathan Aspinall en Glen Durrant.

Net als vorig jaar wordt de tiende plek bij iedere speelronde ingevuld door een zogeheten challenger.

Fallon Sherrock was de sensatie van het WK en is een van de challengers in de Premier League. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Premier League start op 6 februari

De Premier League Darts begint op 6 februari in Aberdeen en eindigt op 21 mei in Londen, waar de beste vier spelers elkaar treffen in de play-offs. Op 25 én 26 maart is het Rotterdamse Ahoy het decor voor twee speelrondes.

Van Gerwen won de laatste vier edities van de Premier League en was ook in 2013 de beste. Bij de start van de nieuwe editie in Aberdeen staat hij tegenover Wright, van wie hij op Nieuwjaarsdag de WK-finale verloor.