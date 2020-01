Volleybalster Floortje Meijners (32) heeft genoten van haar rentree in het Nederlands team. Deze zege op Azerbeidzjan bij de start van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) betekende haar eerste interland in ruim twaalf jaar.

De ervaren Meijners (op de teamfoto staand de tweede van links), die in clubverband op hoog niveau in Italië speelt, nam direct het voortouw en hielp Oranje er vooral in de eerste set doorheen.

"Dit is geweldig. Het voelt heel goed. We hebben een goede sfeer en zijn goed beginnen, dus ik ben ontzettend trots en blij", aldus de passer/loper tegen de NOS.

"In de eerste set waren we even zoekende. We keken zo lang uit naar die eerste wedstrijd en moesten even de zenuwen onder controle houden. In de tweede en derde set kwamen we er lekkerder in."

Meijners genoot van haar ploeg. "Er zit zó veel kwaliteit in dit team. Ook toen de bankspeelsters erin kwamen, ging het niveau omhoog. Dat is onze kwaliteit. We zullen iedereen ontzettend nodig hebben", zei ze.

"Er zit zeker nog veel meer in, maar het niveau is al hoog en zal deze week nog veel hoger worden. Het is redelijk vergelijkbaar met hoe het in Italië is. Dit geeft vertrouwen."

Floortje Meijners in de aanval namens Nederland tegen Azerbeidzjan. (Foto: CEV)

'Meijners kan puzzelstukje zijn'

Ploeggenote Robin de Kruijf, die met haar spel eveneens van grote waarde was voor Nederland, merkte dat de aanwezigheid van Meijners een positieve uitwerking had.

"Zij kan een puzzelstukje zijn in het team met haar ervaring. Ze is heel ervaren en supernuchter. Ze kan rust én agressie brengen, is aanvallend sterk en passend ook stabiel. Super om haar erbij te hebben", vertelde ze aan de NOS.

"We begonnen gespannen en hadden het even lastig om het toernooi te beginnen, maar ik ben blij dat we daar overheen zijn gekomen en het in de derde set meteen hebben afgemaakt."

De Kruijf vindt wel dat Nederland nog een stuk beter moet spelen om aanspraak te maken op een olympisch ticket. "In de derde set verloren we een beetje de concentratie en maakten we domme foutjes. In elk aspect zijn er verbeterpunten, maar ik heb er vertrouwen in. We hebben nog wat tijd om in het toernooi te komen."

Nederland moet het OKT in Apeldoorn winnen voor een olympisch ticket. Woensdag is Bulgarije, dat de eerste poulewedstrijd van Polen verloor, de volgende tegenstander.