Wim Stroetinga en Yoeri Havik hebben dinsdag samen de 38e editie van de Zesdaagse van Rotterdam gewonnen. Het Nederlandse duo steeg op de slotdag in Ahoy van de tweede naar de eerste plaats in het algemeen klassement.

De 34-jarige Stroetinga en de 28-jarige Havik wonnen gezamenlijk niet eerder de Zesdaagse van Rotterdam. Ze werden wel een keer tweede (in 2018) en een keer derde (vorig jaar).

Voor Stroetinga was het geen primeur. De succesvolle baanwielrenner was ook in 2012 al eens de beste in de Zesdaagse van Rotterdam, maar toen aan de zijde van Peter Schep.

Stroetinga en Havik waren dominant in de afsluitende koppelkoers. Ze reden de concurrentie op een ronde achterstand en kwamen daardoor op een totaal van 344 punten.

Stroetinga en Havik profiteren van afmeldingen

Achter Stroetinga en Havik werden de Nederlander Jan-Willem van Schip en zijn Belgische partner Moreno De Pauw tweede en de Belgen Tosh Van der Sande en Roger Kluge derde.

Van der Sande en Kluge vormden op de laatste dag een koppel omdat hun oorspronkelijke partners Jasper De Buyst en Theo Reinhardt tijdens de koers afhaakten wegens ziekte.

Opvallend genoeg gingen Van der Sande en De Buyst na de zondag aan kop en Kluge en Reinhardt na de maandag, maar door de afmeldingen waren Stroetinga en Havik opeens in het voordeel.