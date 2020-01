Wim Stroetinga en Yoeri Havik hebben dinsdag de eindzege veroverd in de 38e editie van de Zesdaagse van Rotterdam. Het Nederlandse duo steeg op de slotdag in Ahoy van de tweede naar de eerste plaats in het algemeen klassement.

De 34-jarige Stroetinga en de 28-jarige Havik wonnen gezamenlijk nog nooit eerder de Zesdaagse van Rotterdam. Ze werden wel een keer tweede (in 2018) en een keer derde (vorig jaar).

Stroetinga en Havik verzamelden in totaal 344 punten. Ze hielden daarmee de Nederlander Jan-Willem van Schip en zijn Belgische partner Moreno De Pauw (tweede) achter zich.

Tosh Van der Sande en Roger Kluge eindigden achter Stroetinga en Havik en Van Schip en De Pauw op de derde plaats.