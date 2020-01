De Nederlandse volleybalsters zijn dinsdag goed begonnen aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Apeldoorn. De ploeg van de nieuwe bondscoach Giovanni Caprara won in de eerste groepswedstrijd met 3-0 (25-23, 25-18 en 25-22) van Azerbeidzjan.

Door de ruime zege op Azerbeidzjan gaat Nederland aan kop in groep A. Polen was in het andere duel in de poule met 3-1 (23-25, 25-20, 25-19 en 25-22) te sterk voor Bulgarije en bezet de tweede plaats.

Nederland moet het OKT winnen om zich voor de Spelen van komende zomer in Tokio te plaatsen. Oranje dient daarvoor bij de beste twee in de groep te eindigen en daarna ook te zegevieren in de halve finales en de finale.

Positief is dat Nederland van alle deelnemers de hoogste ranking heeft. Oranje staat zesde, beduidend hoger dan de andere landen in de groep: Bulgarije (16) Azerbeidzjan (22) en Polen (26). In de andere groep heeft Turkije (12) de beste ranking.

Nederland heeft het niet makkelijk

Nederland had het zeker niet makkelijk met Azerbeidzjan. Oranje keek in de eerste set zelfs lange tijd tegen een achterstand aan, maar wist halverwege het bedrijf het initiatief over te nemen en trok met 25-23 alsnog nipt aan het langste eind.

De equipe van Caprara, die pas onlangs het stokje overnam van de ontslagen Jamie Morrison, maakte vooral indruk met de blokkering en had met Robin de Kruijf en Floortje Meijners twee speelsters die zeer dominant waren in de aanval.

Nederland liep daardoor vrij eenvoudig uit naar een 2-0-voorsprong, waarna Azerbeidzjan in de derde set weer even brutaal de leiding nam, maar Oranje liet zich niet verrassen en klaarde de klus professioneel in drie sets.