Bondscoach Roberto Piazza van de Nederlandse volleyballers is verrast door het matige spel van zijn ploeg op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Berlijn. Oranje verloor dinsdag tegen Bulgarije (0-3) ook zijn tweede wedstrijd en kan deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio vergeten.

"Ik heb hier geen verklaring voor. We verloren op dit toernooi het vertrouwen in onszelf. Dat gebeurde afgelopen zomer niet en ook bij de clubs doen alle spelers het geweldig. Ik ben hierdoor echt verrast", zei Piazza tegen Volleybal.nl.

Nederland ging maandag ook al kansloos onderuit tegen Servië (0-3) en had moeten winnen van Bulgarije om nog een kans te maken op de halve finales van het OKT, maar de nummer vijftien van de wereld kwam er eigenlijk wederom geen moment aan te pas.

"We begonnen nog wel goed aan de wedstrijd. We zaten er meteen lekker in, maar na de 6-4-voorsprong ging het compleet mis. De Bulgaren maakten veel punten op de eigen opslag, waardoor de durf uit ons spel verdween", aldus Piazza.

'Dit is moeilijk te accepteren'

Nederland speelt woensdag nog de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk, maar dat duel gaat voor Oranje om des keizers baard. Nederland is namelijk al uitgeschakeld en er komt geen herkansing meer voor de uitgeschakelde landen.

"We moeten nog veel verbeteren. We hadden in de voorbije zomer een goede stap gemaakt, maar dit is weer een stap terug. We moeten met zijn allen, inclusief mezelf, in de spiegel kijken en leren van onze fouten. Dit is moeilijk te accepteren", besloot Piazza.

Piazza is sinds maart de bondscoach van Nederland, als opvolger van Gido Vermeulen. De 51-jarige Italiaan tekende destijds een contract tot en met de Spelen in Tokio en het is nu de vraag of hij langer in dienst blijft van de Nederlandse volleybalbond Nevobo.