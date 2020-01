Sjinkie Knegt doet eind deze maand niet mee aan de EK shorttrack in het Hongaarse Debrecen. De van een ernstig ongeluk herstellende Fries is dinsdag door de KNSB niet geselecteerd voor de Europese titelstrijd.

Knegt (30) liep bijna een jaar geleden ernstige brandwonden op bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis. Hij liet zondag nog weten te hopen op een rentree op de EK door onderdeel te zijn van het relay-team, maar dat gaat dus niet gebeuren.

"Het is aan Jeroen (bondscoach Otter, red.), maar ik wil daar zelf best op de relay starten. Ik denk daar echt van waarde te kunnen zijn, maar als Jeroen vindt dat hij mij thuis moet laten, is dat zijn goed recht. Ik zeg in ieder geval geen nee", zei Knegt.

Knegt had stiekem afgelopen weekend al willen starten op de NK in Leeuwarden, maar Otter vond dat nog iets te vroeg, om daarbij wel toe te voegen dat zijn pupil op de goede weg is en zich steeds verder ontwikkelt.

Knegt keert waarschijnlijk terug in Dordrecht

Op de EK komen bij de mannen Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma in actie op de individuele afstanden en kunnen Dylan Hoogerwerf, kersvers Nederlands kampioen Sven Roes en Dennis Visser worden ingezet op de relay.

Bij de vrouwen maken Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven hun opwachting op de individuele afstanden en kan er op Rianne de Vries en Xandra Velzeboer een beroep worden gedaan voor de relay.

Knegt keert waarschijnlijk nu halverwege volgende maand terug bij de World Cup in Dordrecht. De Laat, Breeuwsma, Hoogerwerf en Friso Emons zijn al zeker van deelname en de KNSB maakt later de vijfde en zesde rijder bekend.

De 'Schicht van Bantega' is de meest succesvolle Nederlandse shorttracker ooit. Hij veroverde in het verleden twee olympische medailles (zilver en brons), één wereldtitel allround en drie Europese titels allround.