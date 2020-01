De Nederlandse volleyballers kunnen deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio vergeten. Oranje verloor dinsdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Berlijn ook van Bulgarije (0-3) en is daardoor uitgeschakeld.

Nederland, de nummer vijftien van de wereld, had moeten winnen om nog een kans te maken op de halve finales van het OKT, maar de ploeg van Roberto Piazza verloor kansloos van Bulgarije (veertiende van de wereld): 19-25, 16-25 en 15-25. Maandag had Oranje ook al met 0-3 in sets verloren van Servië.

De volleybalmannen hadden het OKT moeten winnen om zich alsnog te plaatsen voor de Olympische Spelen, want voor de uitgeschakelde landen komt geen herkansing meer. Nederland speelt woensdag nog de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk, maar dat duel gaat voor Oranje om des keizers baard.

De Nederlandse mannen waren in 2004 voor het laatst actief op de Spelen. Acht jaar eerder werd Oranje olympisch kampioen in Atlanta.

Oranje komt er niet aan te pas

Oranje begon in de Max-Schmeling-Halle in Berlijn nog goed. De 'Lange Mannen' kwamen in de eerste set op een 6-4-voorsprong, maar pakten slechts twee van de elf punten die daarop volgden. Bulgarije gaf die marge niet meer uit handen en won de set door een fout van Oranje.

In de tweede set namen de Bulgaren al snel een ruime voorsprong (0-4), waardoor Nederland weer moest achtervolgen. Het verschil bleef een tijdje hangen rond de vier punten, maar vanaf 6-10 pakte Bulgarije vijf punten op rij waardoor de set gespeeld was.

Ook in de derde set was het verschil vrij snel gemaakt. De Bulgaren liepen uit naar 6-12 en waren ook in de laatste set simpelweg te goed voor de Nederlandse volleybalmannen. Bulgarije vergrootte de voorsprong en sloeg op het derde matchpoint toe.