De Nederlandse volleybalsters hopen zich deze week op het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Apeldoorn te plaatsen voor de Spelen van komende zomer in Tokio. Oranje begint het OKT dinsdag om 19.30 uur met een duel met Azerbeidzjan. Volg alles in dit liveblog.

OKT volleybal (v)

Stand in sets:

Nederland-Azerbeidzjan 1-0 OKT volleybal · Nederland komt steeds beter in het spel en pakt een 8-5-voorsprong in de tweede set. OKT volleybal · Ook in de tweede set gaat het gelijk op. Na tien punten staat het 5-5. OKT volleybal · Set Nederland! 1-0 (25-23)



Makkelijk gaat het niet, maar Oranje wint wel de eerste set. Het wordt 25-23. OKT volleybal · 24-23. Via Floortje Meijners komt Oranje op setpoint. Kan Nederland de eerste set pakken? OKT volleybal · 21-21. Nederland en Azerbeidzjan doen weinig voor elkaar onder in de slotfase van de eerste set. OKT volleybal · Oranje aan de leiding! Azerbeidzjan slaat de bal uit en ziet Oranje op een 18-17-voorsprong komen. OKT volleybal · Een netfout van Azerbeidzjan zorgt ervoor dat Nederland een puntje cadeau krijgt. Een punt later zorgt Lonneke Sloetjes met een smash voor een gelijke stand: 15-15. OKT volleybal · Nederland maakt te veel fouten en ziet Azerbeidzjan weer uitlopen. Het staat 10-14. OKT volleybal · Na een moeizame start gaat Nederland steeds beter spelen. Het verschil met Azerbeidzjan is nog maar één punt: 7-8. OKT volleybal · Azerbeidzjan maakt liefst zes punten op rij en pakt een 3-6-voorsprong. Nederland vraagt direct een time-out aan. OKT volleybal · Nederland pakt een 3-0-voorsprong, maar ziet Azerbeidzjan drie punten op rij maken: 3-3. OKT volleybal · Twaalf jaar na haar laatste interland maakt Floortje Meijners het eerste punt voor Oranje: 1-0. OKT volleybal · Ook het publiek is er klaar voor. Nederland-Azerbeidzjan gaat van start. OKT volleybal · De volksliederen klinken in Apeldoorn. De wedstrijd tussen Nederland en Azerbeidzjan op het OKT staat op het punt van beginnen. OKT volleybal · De volleybalsters beginnen om 19.30 uur aan het OKT in Omnisport in Apeldoorn. De eerste tegenstander is Azerbeidzjan. Morgen wacht de tweede groepswedstrijd tegen Bulgarije en donderdag is Polen de tegenstander. De halve finales zijn zaterdag en zondag is de eindstrijd. OKT volleybal · Maret Balkestein-Grothues vertrouwt erop dat de Nederlandse volleybalsters op tijd in vorm zijn om deze week bij het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn de laatste kans op een ticket voor Tokio te grijpen. De captain ziet dat het in de korte aanloopperiode onder de nieuwe bondscoach Giovanni Caprara weer de goede kant op gaat met Oranje. "Vanaf de eerste dag dat we weer samen zijn, leek het alsof we niet lang uit elkaar zijn geweest. Er zat meteen ritme in de trainingen, mooie rally's. Ik ben positief verrast", aldus de 31-jarige Grothues. OKT volleybal · Bondscoach Piazza verrast door matig optreden volleyballers

Bondscoach Roberto Piazza van de Nederlandse volleyballers is verrast door het matige spel van zijn ploeg op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Berlijn. Oranje verloor tegen Bulgarije (0-3) ook zijn tweede wedstrijd en kan deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio vergeten. "Ik heb hier geen verklaring voor. We verloren op dit toernooi het vertrouwen in onszelf. Dat gebeurde afgelopen zomer niet en ook bij de clubs doen alle spelers het geweldig. Ik ben hierdoor echt verrast", zegt Piazza tegen Volleybal.nl.