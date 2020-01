14.00: Nederland (m) -Bulgarije

-Bulgarije Oranje verloor al van Servië

19.30: Nederland (v)-Azerbeidzjan

Goedemiddag en welkom in ons liveblog over het olympisch kwalificatietoernooi volleybal! Mijn naam is Rob Hirschmann en ik houd je in de komende uren op de hoogte van de ontwikkelingen. Zowel de Nederlandse mannen- als vrouwenploeg komt vandaag in actie.