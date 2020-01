Carlos Sainz sr. heeft dinsdag de derde etappe van de Dakar Rally bij de auto's gewonnen. De Nederlandse deelnemers konden geen hoofdrol voor zich opeisen.

De vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr. finishte met een voorsprong van 3.31 minuut op Nasser Al-Attiyah uit Qatar. Sainz won de Dakar Rally in 2010 en 2018.

Fernando Alonso eindigde als vierde, waarmee de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 zich herstelde van zijn zwakke optreden in de tweede etappe. De Spanjaard kwam in botsing met een rots en verloor 2,5 uur.

Op de tiende plek was Bernhard ten Brinke de beste Nederlander, vlak voor Erik van Loon die twaalfde werd.

Khalid Al Qassimi was een van de uitvallers in de zware rit van 489 kilometer met start en finish in Neom. De kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten sloeg meerdere keren over de kop met zijn wagen.

40 Fransman Van Beveren moet Dakar Rally verlaten na zware crash

Brabec grijpt macht bij motoren

Bij de motoren deed Ricky Brabec een machtsgreep. De Amerikaanse Honda-coureur won de derde etappe met een voorsprong van ruim negen minuten en nam de leiding over van Sam Sunderland. De Brit van KTM werd slechts zestiende en verloor 22 minuten.

Net als maandag was Paul Spierings de beste Nederlander, hij finishte als veertigste. De Franse outsider Adrien van Beveren kwam al na drie kilometer zwaar ten val en moest opgeven. De tweevoudig etappewinnaar werd met een zware blessure aan de schouder per helikopter teruggebracht naar het bivak.