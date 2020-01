Dawid Kubacki heeft maandag voor het eerst in zijn loopbaan de Vierschansentournee gewonnen. De 29-jarige Pool haalde de eindzege in het Bischofshofen binnen door de laatste wedstrijd te winnen.

Kubacki, die vooraf al de leiding had in het klassement, kwam tot sprongen van 143 en 140,5 meter. Daarmee was hij twee keer de beste.

De tweede plek in de Vierschansentournee was voor de Noor Marius Lindvik, die tot 140 en 136 meter kwam, goed voor plek drie in de afsluitende wedstrijd. Het brons ging naar Karl Geiger uit Noorwegen (139 en 137 meter).

Kubacki is de derde Poolse winnaar van de Vierschansentournee in de laatste vier jaar. In 2017 en 2018 won zijn landgenoot Kamil Stoch. Vorig jaar won de Japanner Ryoyu Kobayashi de prestigieuze wedstrijd.

Kobayashi was de editie van dit jaar nog begonnen met een zege, maar moet in het klassement genoegen nemen met plaats vier. De Noor Lundvik won de tweede en derde wedstrijd.

Top 5 Vierschansentournee 1. Dawid Kubacki (Pol) - 1.131,6 punten

2. Marius Lindvik (Noo) - 1.111,0

3. Karl Geiger (Dui) - 1.108,4

4. Ryoyu Kobayashi (Jap) - 1.096,0

5. Stefan Kraft (Oost) - 1.086,0

Het podium van de Vierschansentournee. (Foto: Pro Shots)