Bondscoach Roberto Piazza van de Nederlandse volleyballers voelt zich verantwoordelijk voor de dure nederlaag die zijn ploeg maandag leed op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Berlijn. Europees kampioen Servië was met 3-0 te sterk voor Oranje.

Nederland speelde slordig in de Max-Schmeling-Halle en hielp de Serviërs daarmee aan het initiatief. Een goed resultaat zat er eigenlijk geen moment in, waardoor de eerste olympische deelname sinds 2004 ver weg is.

"Dit resultaat is een hard gelag, al is Servië natuurlijk niet zomaar een tegenstander. Het is de Europees kampioen. We waren niet in staat om emotie in de wedstrijd te leggen en dat was mijn fout", zegt de 51-jarige Italiaan Piazza tegen Volleybal.nl.

"Ik heb veel tegen ze gezegd, maar ze leken het soms niet helemaal te begrijpen en in de slotfase leek er wat verwarring te zijn. Dan is dat uiteraard mijn fout."

'Verschil werd in aanvallend opzicht gemaakt'

Volgens Piazza scoorde Nederland simpelweg te weinig. Zo kwam sterspeler Nimir Abdelaziz tot slechts zeven punten. Thijs ter Horst was met twaalf punten de topscorer van Oranje.

"Het verschil werd vooral in aanvallend opzicht gemaakt", aldus de bondscoach. "We konden tegen een eenmansblok niet scoren, terwijl Servië dat wel steeds deed. Misschien waren we iets te gespannen, waardoor we te snel wilden toeslaan."

De kans lijkt zeer klein dat de volleyballers zich nog voor de Olympische Spelen van later dit jaar in Tokio plaatsen. Nederland staat nog tegenover Bulgarije (dinsdag) en Frankrijk (woensdag).

Beide landen staan iets hoger dan Oranje op de wereldranglijst. De beste twee landen uit de poule bereiken de halve finales, dus een nieuw verlies is vrijwel zeker fataal. Alleen de winnaar van de finale gaat naar Tokio.