Fernando Alonso heeft maandag ondanks tijdverlies genoten van de tweede etappe van de Dakar Rally. De 38-jarige debutant botste vermoedelijk op een rots en stond daardoor lang stil.

"We botsten op iets in de stofwolken. We weten niet eens precies wat het was, want we konden niets zien", zei Alonso na de etappe tegen onder meer Motorsport.com.

"We hadden 48 heel snelle kilometers achter de rug en hadden Erik van Loon, die voor ons reed, al ingehaald. Daarna volgde 120 kilometer in het stof met nul zicht, tot we iets raakten."

Vermoedelijk klapten Alonso en zijn navigator Marc Coma met hun Toyota Hilux op een rots. Vlak daarvoor had de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 nog de achtste tussentijd neergezet.

Fernando Alonso en Marc Coma onderweg tijdens de Dakar Rally. (Foto: Pro Shots)

Alonso probeerde auto zelf te repareren

Alonso en Coma deden zelf een poging om hun Toyota te repareren. "We wilden eigenlijk wachten op hulp, want die truck zit altijd vier of vijf uur achter ons. Maar we begonnen rustig met het demonteren van een aantal onderdelen en met hulp van het team konden we het deels oplossen", zei hij.

"We reden uiteindelijk verder zonder voorremmen. We moesten voorzichtig rijden, maar het was wel een ervaring. Het hoort bij de race. Ik ben blij dat ik nog door kan. Het doel is om te finishen en de Dakar Rally van begin tot eind te ervaren."

De overwinning was voor de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers, die in 3 uur, 37 minuten en 20 seconden binnen was. De Argentijn Orlando Terranova eindigde op 3 minuten en 57 seconden als tweede.

Bernhard ten Brinke was op de zestiende plek de beste Nederlander. De teamgenoot van Alonso staat in het klassement tiende, op 21 minuten en 23 seconden.