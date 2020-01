De Nederlandse volleyballers zijn maandag slecht begonnen aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Berlijn. Oranje, dat voor zijn laatste kans op een ticket naar Tokio strijdt, verloor kansloos van Servië: 0-3 (18-25, 18-25 en 17-25).

Servië is de regerend Europees kampioen en de olympisch kampioen van 2000. De ploeg van bondscoach Slobodan Kovac, die het OKT zondag begon met een 3-0-nederlaag tegen Frankrijk, is de nummer elf van de wereldranglijst. Nederland staat vijftiende.

Oranje speelt dinsdag tegen Bulgarije (veertiende van de wereld) en woensdag is Frankrijk (negende) de laatste tegenstander in de groep. De beste twee uit de poule plaatsen zich voor de halve finales, dus Nederland zal zich hoogstwaarschijnlijk niet nog een nederlaag kunnen veroorloven.

Alleen de winnaar van de finale krijgt een ticket voor de Spelen van komende zomer in Tokio. Voor de verliezers komt er geen herkansing meer.

De Nederlandse mannen waren in 2004 voor het laatst actief op de Spelen. Acht jaar eerder werd Oranje olympisch kampioen in Atlanta.

Oranje speelt niet goed in Berlijn

Nederland maakte in de eerste set in de Max-Schmeling-Halle te veel servicefouten, waardoor Servië al snel uitliep naar een voorsprong van zes punten. Die marge gaf de drievoudig Europees kampioen niet meer weg.

In set twee werd het spel van Oranje niet veel beter, al bleef de achterstand lang rond de twee à drie punten hangen. In de slotfase liep Servië toch weer vrij simpel verder weg: 18-25.

Nederland begon met een 6-2-voorsprong wel goed aan de derde set, maar door zeven Servische punten op rij moest de Italiaanse Oranje-bondscoach Roberto Piazza twee keer in een time-out vluchten. Dat had niet het gewenste effect, want de setwinst en een comeback zaten er geen moment in.

Sterspeler Nimir Abdelaziz kwam tot slechts zeven punten. Thijs ter Horst was met twaalf punten de topscorer bij Nederland.