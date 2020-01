Fernando Alonso is maandag in de problemen gekomen tijdens de tweede etappe van de Dakar Rally. De debuterende Spanjaard botste na 160 kilometer op een rots en stond lang stil.

De Toyota Hilux van Alonso en zijn navigator Marc Coma liep flink wat schade op, waardoor ze bijna een uur stil stonden.

De 38-jarige Alonso, die zondag in de eerste etappe elfde werd, had vlak voordat hij pech kreeg nog de achtste tussentijd neergezet op iets minder dan de helft van de etappe van Al Wajh naar Neom over 367 kilometer. Bij het volgende tussenpunt - na 214 kilometer - had Alonso ruim 2,5 uur verloren.

De zege bij de auto's ging naar de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers, die 3 uur, 37 minuten en 20 seconden nodig had voor de special. De Argentijn Orlando Terranova eindigde op 3.57 minuten als tweede.

Bij de motoren boekte Ross Branch zijn eerste etappezege in Dakar. De KTM-coureur uit Botswana was 1 minuut en 24 seconden sneller dan de Britse nummer twee Sam Sunderland. Pablo Quintanilla uit Chili werd derde op 2.21 minuten.

Sunderland nam de leiding in het algemeen klassement over van titelverdediger Toby Price, die zondag de eerste etappe won, maar maandag slechts vijftiende werd en ruim twaalf minuten verloor op Branch.