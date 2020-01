Fabian van Olphen zal er niet bij zijn als de Nederlandse handballers deze week debuteren op een EK. De 38-jarige routinier, die al jaren in de Duitse Bundesliga speelt, heeft in de voorbereiding op het toernooi een knieblessure opgelopen.

Van Olphen was eind vorig jaar juist weer teruggekeerd in de selectie van Oranje, nadat hij sinds 2017 geen uitnodiging meer had gekregen van bondscoach Erlingur Richardsson (foto).

Naast de linkeropbouwer van TBV Lemgo zijn ook Evert Kooijman, Alec Smit en Rutger ten Velde afgevallen uit de voorselectie. "Het was een moeilijke beslissing", zegt Richardsson. "Ons team is klaar om alles te geven en in staat om mooi handbal te laten zien op het EK. We kijken ernaar uit."

De Nederlandse handballers plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor een Europees kampioenschap, dat deze maand gehouden wordt in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk.

Oranje speelt zijn groepswedstrijden in het Noorse Trondheim. De ploeg begint donderdag met een duel met Duitsland en daarna volgen nog wedstrijden tegen Letland (zaterdag) en titelverdediger Spanje (volgende week maandag). De nummers één en twee plaatsen zich voor de volgende ronde.

Het team van Richardsson speelde vorige week een oefentoernooi in Zwitserland. Dat leverde nederlagen op tegen Tunesië (29-30) en het gastland (27-31) en een zege op Oekraïne (30-27).

EK-selectie Nederland: Jasper Adams, Dani Baijens, Samir Benghanem, Jeffrey Boomhouwer, Gerrie Eijlers, Ephrahim Jerry, Toon Leenders, Bart Ravensbergen, Tim Remer, Bobby Schagen, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Kay Smits, Ivo Steins, Luc Steins, Niels Versteijnen.