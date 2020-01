Fernando Alonso kijkt met een goed gevoel terug op zijn debuut in de Dakar Rally. De Spanjaard merkte wel dat hij moest wennen aan het drukke verkeer in de befaamde woestijnrally.

"We hadden een dag waarin complicaties niet uitbleven, maar we hebben geprobeerd de problemen zo klein mogelijk te houden", blikte Alonso zondag bij Autosport.com terug op de eerste etappe. "De auto voelde goed, reed zeer comfortabel en ik had geen angst."

De 38-jarige Alonso eindigde in de eerste etappe als elfde. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1, die uitkomt voor Toyota Gazoo Racing, gaf een kwartier toe op etappewinnaar Vaidotas Zala uit Litouwen.

"We wilden een beetje voorzichtig beginnen", liet hij weten. "In de eerste etappes willen we geen vreemde dingen doen, meer over de race leren en de auto en het terrein beter leren kennen."

Alonso rijdt in Saoedi-Arabië samen met navigator Marc Coma, die de Dakar Rally vijf keer won bij de motoren. Het tempo van zijn Toyota voldeed in ieder geval aan zijn verwachtingen.

"Ik denk dat ze (de vaste deelnemers, red.) allemaal sneller hebben gereden, maar meer problemen hadden dan ik", concludeerde hij. "Het ritme is min of meer zoals ik had verwacht. Ik heb iets meer in mijn mars, maar dit is niet het moment om dat al eruit te halen."

Fernando Alonso eindigde als elfde in de eerste etappe. (Foto: Pro Shots)

'We willen in de tweede week wat meer gas geven'

In de tweede week wil Alonso het tempo wat opvoeren en hoopt hij minder verkeer tegen te komen. Doordat de motoren en quads eerder van start gingen, was het behoorlijk druk tijdens sommige momenten in de eerste etappe.

"Hopelijk zijn er in de tweede week niet zo veel auto's, motoren en quads, want het lijkt wel een jungle vanaf het middengedeelte van de etappe. Als onze auto dan nog in uitstekende conditie is, gaan we proberen wat meer gas te geven", besloot hij.

Het is niet de eerste keer dat Alonso in actie komt in een andere tak van autosport dan de Formule 1. Zo won hij de afgelopen twee jaar de 24 uur van Le Mans en deed hij in 2017 en vorig jaar mee aan de Indy 500.