Autocoureur Bernhard ten Brinke is zondag de Dakar Rally begonnen met een vijfde plek. Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Fernando Alonso, die dit jaar debuteert in de beroemde rally, eindigde in Saoedi-Arabië als elfde.

Ten Brinke had in de eerste klassementsproef 3 uur en 25 minuten de tijd nodig om het parcours van Jeddah naar Al Wjah over 319 kilometer te voldoen. Dat was ruim zes minuten langzamer dan de Litouwer Vaidotas Zala, die in zijn Mini verrassend het rapst was.

De Fransman Stéphane Peterhansel eindigde als tweede en was nipt sneller dan Carlos Sainz (derde). Drievoudig winnaar Nasser Al-Attiyah leek lange tijd op weg naar ritwinst, maar werd door technische problemen uiteindelijk vierde.

Alonso (elfde) eindigde met een kwartier achterstand op etappewinnaar Zala net buiten de top tien. De 38-jarige Spanjaard, die net als Ten Brinke uitkomt voor Toyota Gazoo Racing, was daarmee de beste rookie.

Erik van Loon eindigde met zijn Toyota als tiende en was daarmee de één-na-beste Nederlander. De broers Tim en Tom Coronel moesten in de openingsrit genoegen nemen met de 37e plek.

Titelverdiger Price wint bij motoren

Bij de motoren opende titelverdediger Toby Price als snelste. De Australiër voltooide de proef in 3 uur en 19 minuten. Ricky Brabec (3 uur en 21 minuten) uit de Verenigde Staten werd tweede, voor Matthias Walkner uit Oostenrijk (3 uur en 22 minuten).

Paul Spierings (4 uur en 18 minuten) was op de 51e plek de beste Nederlander bij de motoren. De trucks zijn nog in afwachting van de finish op de eerste proef.

De Dakar Rally wordt maandag hervat met een rit over 367 kilometer van Al Wjah naar Neom.