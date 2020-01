American footballer Tom Brady zal dit jaar zijn zevende Super Bowl niet winnen. De 42-jarige quarterback sneuvelde zaterdag (lokale tijd) met de New England Patriots in de eerste ronde van de play-offs van de NFL tegen Tennessee Titans: 20-13.

De ploeg uit de regio Boston won vorig jaar het kampioenschap ten koste van de Los Angeles Rams en had dit jaar de eerste ploeg in de historie kunnen worden met zeven titels. Bovendien had de formatie van de vermaarde coach Bill Belichick pas als tweede ploeg ooit vier keer op rij in de Super Bowl kunnen staan. Aan die droom kwam zaterdag voor eigen publiek in Foxborough een einde.

Brady had een van zijn slechtste wedstrijden in tijden. Slechts 20 van zijn 37 passes kwamen aan. Hij gooide geen enkele touchdown, maar werd wel een keer onderschept. Titans-running back Derrick Henry was daarentegen in bloedvorm. Hij rende voor 182 yards en een touchdown en had daarmee een aanzienlijke bijdrage aan de verrassende zege.

Het had zomaar de laatste wedstrijd van Brady voor de Patriots kunnen zijn, aangezien zijn contract afloopt. Brady speelde zijn hele loopbaan voor de ploeg, goed voor twintig jaar. Hij gaf al eerder aan wellicht ergens anders te willen kijken.

Stoppen is nog geen optie. "Het is niet waarschijnlijk", zei hij direct na afloop. "Ik hou nog te veel van het spelletje, maar het is afwachten wat er nu gebeurt. Er is niemand die een betere loopbaan heeft gehad dan ik, puur omdat ik hier heb kunnen spelen. Ik voel me bevoorrecht."

De Titans nemen het in de volgende ronde van de AFC op tegen de Baltimore Ravens, dat vanwege het goede optreden in het reguliere seizoen de eerste ronde van de play-offs mocht overslaan. Die ploeg geldt als een van de favorieten voor de Super Bowl, die op 3 februari in Miami wordt gespeeld. Daarin strijden de kampioen van de AFC en NFC tegen elkaar.