De Nederlandse handballers hebben zaterdag de voorlaatste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK gewonnen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson was op de Yellow Cup in Zwitserland met 30-27 te sterk voor Oekraïne.

Bij rust leidde Nederland al met 17-13 en die marge van vier werd in de tweede helft aanvankelijk vergroot. Oekraïne knokte zich in de slotfase nog wel terug tot 28-26, maar de zege kwam niet meer in gevaar voor Oranje.

Nederland was de Yellow Cup vrijdag begonnen met een nipte nederlaag tegen Tunesië (30-29). De handballers sluiten het oefentoernooi zondag om 16.00 uur af met een wedstrijd tegen gastheer Zwitserland.

De Yellow Cup is het tweede en laatste oefentoernooi voor Nederland voor het EK, dat van 9 tot en met 26 januari gehouden wordt in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. Oranje deed eind december ook mee aan een vierlandentoernooi.

De Nederlandse handballers debuteren deze maand op het EK en zitten in een groep met titelverdediger Spanje, Duitsland en Letland. Oranje speelt alle wedstrijden in het Noorse Trondheim.

De Nederlandse handbalsters schreven in december nog historie door voor het eerst in de historie de wereldtitel te veroveren. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade wist Spanje na een zenuwslopende finale te verslaan.