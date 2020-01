Marius Lindvik heeft zaterdag ook de derde wedstrijd in de Vierschansentournee gewonnen. De 21-jarige schansspringer uit Noorwegen was drie dagen na zijn verrassende zege in Garmisch-Partenkirchen nipt de beste in Innsbruck.

Lindvik, die op Nieuwjaarsdag pas zijn eerste wereldbekerzege boekte, kwam zaterdag op de Bergiselschans in Innsbruck tot sprongen van 133 en 120,5 meter.

Met een puntentotaal van 253,3 deed de jonge Noor het net wat beter dan Dawid Kubacki. De Pool zette ook afstanden van 133 en 120,5 meter neer, maar kreeg daar 1,3 punten minder voor dan Lindvik. Diens landgenoot Daniel Tande eindigde als derde met 249,3 punten (126 en 131 meter).

Ryoyu Kobayashi kwam niet verder dan de veertiende plek en raakte de leiding in de Vierschansentournee kwijt. De Japanner won vorig seizoen nog alle vier de wedstrijden van het prestigieuze evenement en begon dit seizoen met een overwinning in Oberstdorf.

De 29-jarige Kubacki is de de nieuwe leider in het klassement. De regerend wereldkampioen op de kleine schans heeft 9,1 punten voorsprong op Lindvik. De laatste wedstrijd van Vierschansentournee is maandag in het Oostenrijkse Bischofshofen.