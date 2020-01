De teams in de NBA staan met een zwarte streep op het shirt voor de rest van het seizoen stil bij het overlijden van David Stern. De voormalige baas van de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie overleed woensdag op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Ter nagedachtenis aan het overleden basketbalicoon dragen alle spelers tot het einde van het seizoen een zwarte streep op de bovenkant van het shirt. In de nacht van vrijdag op zaterdag worden de shirts voor het eerst gedragen. Donderdag stonden de teams al stil bij het overlijden van Stern met een minuut stilte.

Stern wordt gezien als de grondlegger achter het succes van de grootste Amerikaanse basketbalcompetitie. Stern werd in 1984 de hoogste baas van de NBA, een functie die hij liefst dertig jaar bekleedde. Hij zorgde voor lucratieve sponsor- en tv-deals en maakte de sport aantrekkelijker voor het internationale publiek.

Onder zijn bewind wisten eerst spelers als Larry Bird en Magic Johnson uit te groeien tot wereldsterren, Michael Jordan, Kobe Bryant en LeBron James volgden dat voorbeeld. Stern werd in 2014 opgenomen in de Basketball Hall of Fame.

In de dertig jaar dat Stern de baas was van de NBA kwamen liefst zeven nieuwe ploegen in de competitie, terwijl er zes verhuisden. Ook werd een competitie voor vrouwen opgericht, de WNBA die in 1997 het eerste seizoen had.