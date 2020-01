De Nederlandse volleybalsters kunnen met een goed gevoel naar het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van volgende week in Apeldoorn. Oranje won donderdag ook zijn vierde oefenduel met Duitsland.

De volleybalsters wonnen in Kienbaum met 2-3 (25-23, 14-25, 21-25, 29-27 en 17-25) van de Duitse vrouwen. Celeste Plak maakte in de derde set haar rentree bij Oranje, nadat ze de eerdere oefenwedstrijden in Duitsland moest missen met een achillespeesblessure.

De ploeg van de nieuwe bondscoach Gianni Caprara speelde afgelopen maandag twee korte vriendschappelijke duels met Duitsland (1-2- en 1-3-zege). Dinsdag won Oranje met 1-4 (er werd een extra set gespeeld).

Beide ploegen krijgen volgende week de laatste kans om de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio te bereiken. Bij het OKT in Apeldoorn strijden acht ploegen om één ticket.

Nederland begint het toernooi in eigen land dinsdag met een duel met Azerbeidzjan. Daarna volgen nog groepswedstrijden tegen Bulgarije (woensdag) en Polen (donderdag). De andere poule bestaat uit Duitsland, Turkije, België en Kroatië.

De beste twee ploegen van beide poules plaatsen zich voor de halve finales van zaterdag, waarna alleen de winnaar van de finale van zondag naar Tokio mag.

Ook Nederlandse mannen spelen OKT

Ook de Nederlandse mannen strijden volgende week voor hun laatste kans op een olympisch ticket. Oranje verloor donderdag in Maribor zijn derde en laatste oefenwedstrijd tegen Slovenië met 3-1 (26-24, 16-25, 25-22 en 31-29)

De volleyballers begonnen hun oefencampagne in Slovenië maandag met een 1-3-zege op de nummer twee van het EK. Dinsdag werd in het tweede duel 3-1 voor de Slovenen.

Het OKT in Berlijn begint voor Oranje op maandag met een duel met Servië. Vervolgens neemt de ploeg van bondscoach Roberto Piazza het in de groep nog op tegen Bulgarije (dinsdag) en Frankrijk (woensdag).

De opzet van het OKT van de mannen is hetzelfde als bij het toernooi van de vrouwen. Acht landen strijden om één ticket. De finale is op vrijdag.