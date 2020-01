Martin Kolomy is de eerste 'uitvaller' van de Dakar Rally, die pas zondag officieel van start gaat. De Tsjech sloeg donderdag bij een testrit in Saoedi-Arabië met zijn wagen over de kop.

Kolomy moest net als zijn bijrijder Jiri Stross naar een ziekenhuis worden gebracht. Ze maken het naar omstandigheden goed. Hun auto is zwaar beschadigd, zodat deelname aan de woestijnrally uitgesloten is.

"Soms is een seconde helaas genoeg om alles te veranderen. Jiri en ik zullen niet starten in de Dakar Rally vanwege de staat van ons voertuig. Ook onze gezondheid staat het niet toe", schrijft Kolomy op Facebook.

De 46-jarige coureur was de afgelopen tien jaar een vaste deelnemer aan de Dakar Rally bij de trucks. Dit jaar zou hij voor het eerst met een auto aan de start verschijnen.

Zowel in 2016 als 2017 schreef Kolomy een etappe op zijn naam en hij eindigde driemaal in de top tien van het eindklassement bij de trucks. Vijfde plaatsen in 2013 en 2015 vormen zijn beste resultaat.

51 Nederlanders aan start in eerste Dakar Rally in Midden-Oosten

Na dertig edities in Afrika en elf jaar in Zuid-Amerika wordt de Dakar Rally dit jaar voor het eerst in Saoedi-Arabië gehouden. De eerste etappe begint zondag in Djedda en de twaalfde en laatste proef is op vrijdag 17 januari met finish in Qiddiya.

De auto's, trucks, motors, buggy's en quads moeten 7.850 kilometer afleggen, voornamelijk door de woestijn. 51 Nederlanders doen mee aan de zwaarste rally ter wereld.