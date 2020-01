Na dertig edities in Afrika en elf jaar in Zuid-Amerika wordt de Dakar Rally dit jaar voor het eerst in Saoedi-Arabië verreden. De auto's, trucks, motors, buggy's en quads staan verdeeld over twaalf etappes 7.850 kilometer te wachten, voornamelijk door de woestijn. 51 Nederlanders verschijnen aan de start in de zwaarste rally ter wereld.

Etappeschema

Zondag 5 januari, eerste etappe van Djedda naar Al Wajh over 752 kilometer

Maandag 6 januari, tweede etappe van Al Wajh naar Neom over 401 kilometer

Dinsdag 7 januari, derde etappe van Neom naar Neom over 489 kilometer

Woensdag 8 januari, vierde etappe van Neom naar Al Ula over 676 kilometer

Donderdag 9 januari, vijfde etappe van Al Ula naar Ha'il over 563 kilometer

Vrijdag 10 januari, zesde etappe van Ha'il naar Riyadh over 830 kilometer

Zaterdag 11 januari, rustdag

Zondag 12 januari, zevende etappe van Riyadh naar Wadi Al Dawasir over 741 kilometer

Maandag 13 januari, achtste etappe van Wadi Al Dawasir naar Wada Al Dawasir over 713 kilometer

Dinsdag 14 januari, negende etappe van Wadi Al Dawasir naar Haradh over 891 kilometer

Woensdag 15 januari, tiende etappe van Haradh naar Shubaytah over 608 kilometer

Donderdag 16 januari, elfde etappe van Shubaytah naar Haradh over 744 kilometer

Vrijdag 17 januari, twaalfde etappe van Haradh naar Qiddiya over 447 kilometer

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het parcours.

Nederlandse deelnemers

Motoren

37. Paul Spierings

40. Edwin Straver

54. Mirjam Pol

93. Guillaume Martens

102. Wesley Pittens

120. Olaf Harmsen

129. Martien Jimmink

151. Gerben Lieverdink

Quads

Geen Nederlandse deelnemers

Bernhard ten Brinke werd in 2018 de eerste Nederlander ooit die een Dakar-etappe won in een auto. (Foto: Pro Shots)

Auto's

307. Bernard ten Brinke met de Belg Tom Colsoul

314. Erik van Loon met de Fransman Sébastien Delaunay

316. Peter van Merksteijn met de Brit Michael Orr

347. Tim Coronel met Tom Coronel

359. Maik Willems met Robert van Pelt

360. Bert Heskes met de Cyprioot Roman Starikovich

369. Teun Stam met René Bargeman

Buggy's

429. Kees Koolen en Jürgen van den Goorbergh

Trucks

505. Janus van Kesteren, Marcel Snijders en de Pool Darek Rodewald

506. Martin van den Brink, Wouter de Graaf en Mitchel van den Brink

507. Gert Huzink, Rob Buursen en Martin Roesink

514. Pascal de Baar, Stefan Slootjes en de Belg Jan Van der Vaet

522. Victor Versteijnen, Andreas van der Sande en Teun van Dal

524. Richard de Groot, Raph van den Elshout en Jan Hulsebosch

525. Gerrit Zuurmond, Jasper Riezebos en Klaas Kwakkel

527. Jan van de Laar, Ben van de Laar en de Brit Simon Stubbs

530. Ed Wigman, Joël Ebbers en Dirk Schatorie

531. Michiel Becx, Bernard der Kinderen en Edwin Kuijpers

533. William de Groot, Edwin van de Langenberg en Bart Gloudemans

537. Jos Schotanus met de Spanjaard Frances Ester en de Portugees José Martins

Vader Martin en zoon Mitchel van den Brink doen dit jaar opnieuw mee bij de trucks. (Foto: Mitchel van den Brink)