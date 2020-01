Voormalig NBA-baas David Stern is woensdag op 77-jarige leeftijd overleden. Stern wordt gezien als de grondlegger achter het succes van de grootste Amerikaanse basketbalcompetitie.

De geboren New Yorker werd op 12 december getroffen door een hersenbloeding en werd direct geopereerd. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis, waar hij woensdag in het bijzijn van zijn familie stierf.

Stern werd in 1984 de hoogste baas van de NBA, een functie die hij liefst dertig jaar bekleedde. Hij zorgde voor lucratieve sponsor- en tv-deals en maakte de sport aantrekkelijker voor het internationale publiek.

Onder zijn bewind wisten eerst spelers als Larry Bird en Magic Johnson uit te groeien tot wereldsterren, waarna Michael Jordan, Kobe Bryant en LeBron James dat voorbeeld volgden. Stern werd in 2014 opgenomen in de Basketball Hall of Fame.

In de 30 jaar dat Stern de baas was van de NBA kwamen liefst zeven nieuwe ploegen in de competitie, terwijl er zes verhuisden. Ook werd een competitie voor vrouwen opgericht, de WNBA die in 1997 het eerste seizoen had.

'De beste baas aller tijden'

Zijn opvolger Adam Silver heeft in een verklaring alleen maar mooie woorden over voor Stern, met wie hij 22 jaar samenwerkte. "Hij was mijn mentor en een van mijn beste vrienden. Dankzij David is de NBA een mondiaal merk, waardoor hij niet alleen de beste chef op sportniveau is, maar ook een van de meest invloedrijke zakenlieden van zijn generatie."

Ook verschillende (oud-)spelers stonden stil bij het overlijden van Stern, die door velen wordt omschreven als de "beste baas" ooit. "David verlangde van iedereen het beste", schrijft Jordan. "Daar heb ik hem altijd voor bewonderd."

Shaquille O'Neal postte op Twitter een aantal foto's van zichzelf met Stern. "Rust in vrede. De beste die er ooit was", schrijft hij.