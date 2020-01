Raymond van Barneveld krijgt zijn eigen munt. De 52-jarige darter wordt op die manier geëerd voor zijn loopbaan, die hij eind vorig jaar afsloot.

De Hagenaar, die in 1998 als eerste Nederlander wereldkampioen werd in de sport, speelde op het WK in Londen zijn laatste partij als prof. Hij verloor in Alexandra Palace al in de eerste ronde van de Amerikaan Darin Young.

Van Barneveld meldde woensdag op Instagram en bij RTL 7, voorafgaand aan de WK-finale tussen Michael van Gerwen en Peter Wright, dat hij een eigen munt kriijgt. "Het is een grote eer. Ik ben ongelooflijk trots dat ik een eigen munt krijg."

De vijfvoudig wereldkampioen kreeg het nieuws woensdag te horen van Bart van Ravenswaaij, de financiële man van de Koninklijke Nederlandse Munt. Hij krijgt het eerste exemplaar overhandigd op 8 februari, als 'Barney' in AFAS Live voor eigen publiek afscheid neemt van zijn fans.

Van Barneveld was in 1998, 1999, 2003, 2005 (allen bij de BDO) en 2007 (bij de PDC) de beste van de wereld. Hij haalde daarnaast in 2006 (BDO) en 2009 (PDC) de finale. Ook won hij grote toernooien als de World Masters, World Darts Trophy en Internationals Darts League.

De darter was echter bezig aan een dramatisch afscheidsjaar. Hij strandde vorig jaar ook al in de eerste ronde van het WK, degradeerde vervolgens uit de Premier League of Darts en plaatste zich bijna voor geen enkele major.