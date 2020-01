Michael van Gerwen hoopt woensdag voor de vierde keer in zijn loopbaan wereldkampioen darts te worden. De Brabander treft in het Londense Alexandra Palace in de finale de Schot Peter Wright. De partij tussen de twee wereldtoppers begint rond 20.15 uur. Mis niets in ons liveblog.

LIVE: Finale WK darts

Van Gerwen-Wright (3-4)

Best of 13 sets

Set Van Gerwen! 3-4 (3-1)

Uit de statistieken blijkt wel dat Van Gerwen vooral moeite heeft met zijn dubbels. Zijn dubbelpercentage ligt op dit moment op 39,39 procent, terwijl Wright 60 procent van zijn dubbels raakt. Het gemiddelde is wel in het voordeel van de Brabander: 104,53 tegenover 103,92.



Leg Van Gerwen! 2-4 (2-1)

De Nederlander raakte een tijdje zijn dubbels niet, maar kan ze inmiddels weer vinden. Via een finish van 53 brengt hij zijn achterstand opnieuw terug.



Leg Van Gerwen! 2-4 (1-1)

Een grotemannenfinish voor Van Gerwen! Hij gooit 84 uit en zorgt voor een break.



Leg Van Gerwen! 2-4 (1-1)

Daar is eindelijk weer een leg voor Van Gerwen. Via een elfdarter brengt de titelverdediger de stand weer in evenwicht in de zevende set.



Leg Wright! 2-4 (0-1)

Daar is de zevende leg op rij voor Wright. Van Gerwen gooit weliswaar bijna 134 uit, maar mist dubbel zeven. De Schot heeft vervolgens één pijl nodig voor tops.



Set Wright! 2-4 (0-3)

Van Gerwen kijkt opnieuw tegen een achterstand van twee sets aan. De Brabander mist drie dubbels om terug te komen in de zesde set en ziet Wright vervolgens wel 80 uitgooien.



Leg Wright! 2-3 (0-2)

Wright heeft de smaak te pakken. Na een twaalfdarter laat hij een elfdarter noteren. Van Gerwen is daarentegen bezig aan een matige set.



Leg Wright! 2-3 (0-1)

De Schot heeft in de zesde set meteen een break voorsprong te pakken. Van Gerwen gooit een matige leg, waarvan Wright optimaal profiteert en een finish van 81 laat noteren.



Set Wright! 2-3 (1-3)

Wright pakt weer de voorsprong in sets. Van Gerwen mist dubbel zestien om de stand in de vijfde set gelijk te trekken, waarna de 'Snakebite' 96 uitgooit en de set naar zich toetrekt.



Leg Wright! 2-2 (1-2)

Van Gerwen geeft de derde leg helemaal weg. Hij mist liefst zes dubbels om opnieuw te breken, waarna Wright wel tops uitgooit.



Leg Wright! 2-2 (1-1)

De Schot poetst de break achterstand weg met een indrukwekkende tiendarter. Hij gooit zeven uitstekende pijlen voor een negendarter, maar mist vervolgens triple negentien. Van Gerwen slaagt er vervolgens niet in om 137 uit te gooien, waarna Wright wel toeslaat.



Leg Van Gerwen! 2-2 (1-0)

Van Gerwen begint goed aan de vijfde set en heeft via een finish van 50 de voorsprong te pakken.

Het gemiddelde van Van Gerwen is inmiddels beter dan dat van Wright. De Brabander gooit 104,96 per drie pijlen en Wright zet daar 102,34 tegenover. Ook het dubbelpercentage van Van Gerwen na vier sets is beter: 52,94 tegenover 47,06 procent.

Set Van Gerwen! 2-2 (3-2)



Van Gerwen ontsnapt aan een 1-3-achterstand in sets. Wright krijgt de kans om zijn voorsprong weer uit te breiden als hij 102 moet uitgooien, maar hij mist uiteindelijk tops. De Nederlander slaat vervolgens wel toe met dubbel acht en werkt zijn achterstand volledig weg.



Leg Wright! 1-2 (2-2)

Er moet een beslissende vijfde leg aan te pas komen in de vierde set. Van Gerwen verzuimt 170 uit te gooien, waarna Wright wel een finish op 81 neerzet.



Leg Van Gerwen! 1-2 (2-1)

De Nederlander heeft zijn achterstand bijna weggewerkt. Hij mist weliswaar tweemaal dubbel achttien, maar bij de derde poging is het wel raak.



Leg Van Gerwen! 1-2 (1-1)

Van Gerwen raakt niet van slag door de sterke vorige leg van Wright en herstelt het evenwicht via dubbel achttien.



Leg Wright! 1-2 (0-1)

Wow, wat een finish van Wright! De Schot komt op voorsprong in de vierde set met een fraaie finish van 140 en zorgt via twaalf pijlen voor een break. Van Gerwen stond op dat moment op 82.



Set Van Gerwen! 1-2 (3-0)

Een razendsnelle set voor Van Gerwen, die zijn achterstand terugbrengt. Wright krijgt weliswaar de kans om 148 uit te gooien, maar slaagt daar niet in. Vervolgens gooit de Nederlander wel raak op tops.



Leg Van Gerwen! 0-2 (2-0)

De drievoudig wereldkampioen schakelt een tandje bij. De Nederlander laat weer een 180'er noteren en gooit dubbel zestien uit, terwijl Wright nog lang niet op een finish staat.



Leg Van Gerwen! 0-2 (1-0)

Meteen een break voor Van Gerwen. Wright staat nog niet op een finish als de Nederlander dubbel twaalf uitgooit.



Set Wright! 0-2 (1-3)

Het ziet er niet goed uit voor Van Gerwen, die ook de tweede set verliest. De nummer een van de wereld gooit weliswaar zijn tweede 180'er, maar slaagt er vervolgens niet in om een finish van 164 af te ronden. Wright slaat daarna toe met tops.



Leg Wright! 0-1 (1-2)

Daar is de eerste break in de tweede set! Van Gerwen verzuimt 170 uit te gooien, waarna Wright met dubbel twaalf toeslaat en dicht bij een 2-0-voorsprong in sets is.



Leg Wright! 0-1 (1-1)

Wright behoudt zijn eerste leg en brengt de stand via dubbel zestien weer in evenwicht in het tweede bedrijf.



Leg Van Gerwen! 0-1 (1-0)

Een matig begin van de tweede set, waarin beide mannen wat dubbels missen. Van Gerwen mist weliswaar dubbel zes en dubbel drie, maar trekt toch aan het langste eind.



Set Wright! 0-1 (2-3)

'Snakebite' trekt de eerste set naar zich toe. Van Gerwen gooit weliswaar bijna 170 uit, maar hij mist bullseye. Vervolgens slaat Wright wel toe met een finish van 56.



Leg Van Gerwen! 0-0 (2-2)

Daar is de eerste mooie finish van de titelverdediger. Hij gooit de leg uit met bullseye en sleept er een beslissende vijfde leg uit in de openingsset.



Leg Wright! 0-0 (1-2)

Van Gerwen verzuimt 89 uit te gooien, waardoor Wright voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong kan komen. De nummer zeven van de wereld laat opnieuw een finish op tops noteren.



Leg Wright! 0-0 (1-1)

Wright herstelt het evenwicht direct. Van Gerwen gooit een matige leg, waarvan de Schot optimaal profiteert en tops uitgooit.



Leg Van Gerwen! 0-0 (1-0)

Van Gerwen zorgt meteen voor een break. Wright mist drie dubbels voor de eerste leg, waarna de Nederlander 88 uitgooit.

De finale tussen Van Gerwen en Wright is onderweg. De Schot begint aan de eerste leg. Slaagt de Brabander erin om zijn vierde wereldtitel in zijn carrière veroveren?

En daar maakt Michael van Gerwen onder de klanken van Seven Nation Army van The White Stripes zijn gang naar het podium.

We gaan beginnen aan de finale in Alexandra Palace. Peter Wright verschijnt onder de klanken van Don't stop the party van Pitbull als eerste op het podium en doet uiteraard zijn befaamde dansje.

Van Gerwen: 'Wright laat ook steken vallen'

Michael van Gerwen laat zich niet van de wijs brengen door de prestaties van Peter Wright op dit WK. "Hij heeft zeker indruk gemaakt, maar ik bekijk zo'n wedstrijd heel anders", zegt hij voorafgaand aan de finale bij RTL7. "Als het erom gaat laat hij ook gewoon steken vallen en je moet van je eigen kracht uitgaan."

Van Barneveld krijgt eigen munt

Raymond van Barneveld krijgt een bijzonder eerbetoon als herinnering aan zijn indrukwekkende carrière. De Hagenaar krijgt een speciale munt met zijn beeltenis erop. "Een grote eer", zei de vijfvoudig wereldkampioen darts bij RTL7. "Ik ben ongelooflijk trots dat ik een eigen munt krijg. Ik verzamelde vroeger al allerlei bijzondere munten. Daarna ben ik overgegaan op briefjes. Daar heb ik inmiddels ook een aardige collectie van."

Van Gerwen en Wright stonden in 2019 acht keer tegenover elkaar en zes keer trok de Nederlander aan het langste eind. Bij de laatste ontmoeting, in oktober bij de finale van de Champions League of Darts, boog Van Gerwen een 7-10-achterstand om in een 11-10-overwinning.

Wright: 'Michael gooit bagger'

Peter Wright ziet zichzelf als de favoriet voor het winnen van de finale van het WK darts tegen Michael van Gerwen. "Michael gooit bagger. Ik haal tot dusver een hoger niveau en als ik dat in de finale ook doe dan sta ik met de beker", zei de Schot na zijn halve finale tegen Gerwyn Price. "Al die nederlagen hebben totaal geen effect op me voor deze wedstrijd. Ze vormen geen mentaal blok. Je kan het verleden niet veranderen, maar wel invloed hebben op de toekomst. En met deze pijlen kan ik dat. Ik voel me hier zo comfortabel mee."

Van Gerwen: 'Weet zeker dat ik in hoofd van Wright zit'

Michael van Gerwen denkt dat hij mentaal in het voordeel is ten opzichte van Peter Wright voor de finale van het WK darts. De Brabantse titelverdediger heeft de Schot in het verleden al een paar gevoelige klappen uitgedeeld. "Ik weet wel zeker dat ik in het hoofd van Peter zit. Hij heeft al zo vaak van mij verloren. Ik hoop dat dat lekker bij hem doorwerkt, heerlijk", zei de nummer een van de wereld na zijn gewonnen halve finale tegen Nathan Aspinall.

Michael van Gerwen rekende op weg naar de finale af met Jelle Klaasen, Ricky Evans, Stephen Bunting, Darius Labanauskas en Nathan Aspinall. De titelverdediger stond in totaal zes sets af. Peter Wright versloeg achtereenvolgens Noel Malicdem, Seigo Asada, Jeffrey de Zwaan, Luke Humphries en Gerwyn Price. 'Snakebite' verloor in totaal dertien sets.

Michael van Gerwen en Peter Wright staan voor de tweede keer tegenover elkaar in een WK-finale. In 2014 troffen de Brabander en de Schot ook in de eindstrijd en toen veroverde Van Gerwen via een 7-4-zege zijn eerste van in totaal drie wereldtitels. De andere twee volgden in 2017 en vorig jaar. Wright wacht nog op zijn eerste wereldtitel.