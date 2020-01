Michael van Gerwen is er woensdag niet in geslaagd voor de vierde keer in zijn loopbaan wereldkampioen darts te worden. De Brabander was in het Londense Alexandra Palace in de finale niet opgewassen tegen de Schot Peter Wright. Mis niets van de nasleep in ons liveblog.

Van Gerwen-Wright 3-7
Peter Wright met zijn eerste Sid Waddell Trophy voor de wereldtitel.
Van Gerwen in Premier League, Sherrock 'contender'

De acht vaste namen voor de Premier League zijn bekend: Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Peter Wright, Rob Cross, Michael Smith, Gary Anderson, Daryl Gurney, Nathan Aspinall en Glen Durrant. Dat betekent dat James Wade en Mensur Suljovic, die vorig jaar wel meededen, geen ticket krijgen. Fallon Sherrock en John Henderson zijn de eerste 'contenders' en mogen sowieso aan één toernooi deelnemen.
Van Gerwen: 'Geen verklaring voor wisselend spel'

Michael van Gerwen heeft geen verklaring voor zijn wisselende spel in de finale. "Ik kan er niet echt een reden voor geven waarom het op sommige momenten niet zo lekker ging. Het had niet te maken met druk", laat hij weten bij RTL7. "Maar zes dubbels missen voor de vijfde set mag gewoon niet gebeuren. Als je dat doet op zulke momenten terwijl hij fantastisch staat te gooien, maak je ook geen aanspraak op de titel. Dit moet ik even verwerken, maar het hoort er nou eenmaal bij."
Wright dacht even: 'Niet weer'

Peter Wright dacht heel even dat het weer misging toen hij tweemaal dubbel tien miste in de tiende set. "Ik kon het niet geloven toen ik de eerste dubbel tien miste. Na de tweede misser dacht ik: niet weer", zegt 'Snakebite' op het podium. "Michael kwam namelijk terug met tien- en elfdarters. In het verleden ging het al vaker mis, maar gelukkig ditmaal niet."
Van Gerwen: 'Dit kan ik alleen mezelf verwijten'

Michael van Gerwen vindt dat hij het zelf heeft laten liggen in de WK-finale. "Natuurlijk ben ik erg teleurgesteld", baalt de Brabander op het podium. "Ik kan dit alleen mezelf maar verwijten. In de vijfde set kreeg ik genoeg kansen, maar als je die niet benut kan je ook niet winnen. Zo simpel is het. Peter speelde erg goed en heeft een fenomenaal WK achter de rug."
Wright klopt Van Gerwen en verovert eerste wereldtitel

Peter Wright pakt voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel. De Schot verslaat in de finale in een meeslepend gevecht titelverdediger Michael van Gerwen met 7-3. In 2014 greep Wright nog net naast de wereldtitel toen hij in de finale juist van Van Gerwen verloor.
Game, set & match Wright! 3-7



Wright pakt de tiende set met 3-1 en verovert zijn eerste wereldtitel. Hij mist twee keer dubbel tien, maar driemaal is scheepsrecht voor de Schot.
Leg Wright! 3-6 (1-2)



Nog één leg voor 'Snakebite' voor zijn eerste wereldtitel. Met een finish van 76 komt hij weer op voorsprong in de tiende set.
Leg Van Gerwen! 3-6 (1-1)



Van Gerwen gooit bijna een negendarter, maar mist dubbel twaalf. Wright verzuimt vervolgens bullseye te raken, waarna de Brabander wel dubbel zes raakt.
Leg Wright! 3-6 (0-1)



Wright heeft meteen een break te pakken in de tiende set. Dankzij een dubbel twaalf is hij nog twee legs verwijderd van de wereldtitel.
Set Wright! 3-6 (2-3)



De Schot heeft nog één set nodig voor zijn eerste wereldtitel. Van Gerwen mist tops en dubbel twintig voor de set en ziet Wright vervolgens wel tops uitgooien. De Nederlander denkt dat het pauze is en wil het podium aflopen, maar bedenkt dan dat hij toch door moet gooien.
Leg Van Gerwen! 3-5 (2-2)



Van Gerwen ontsnapt aan een 3-6-achterstand in sets. Wright mist tops en dubbel tien voor de set, waarna 'Mighty Mike' wel toeslaat op dubbel acht.
Leg Wright! 3-5 (1-2)



Wat een bizarre leg. Van Gerwen en Wright gooien beiden bijna finishes van ruim boven de honderd uit, maar missen in hun volgende beurt flink wat dubbels. Uiteindelijk beslist Wright de leg met dubbel vijf.
Leg Van Gerwen! 3-5 (1-1)



De Nederlander komt weer op gelijke hoogte in de negende set. Met 128 laat hij zijn tweede finish boven de honderd in de finale noteren.
Leg Wright! 3-5 (0-1)



De eerste leg in de negende set gaat naar de Schot. Hij mist weliswaar dubbel achttien, maar na een enkele twee gooit hij dubbel acht wel uit. Van Gerwen stond op dat moment nog op 170.
Set Wright! 3-5 (2-3)



Wright heeft nog twee sets nodig voor zijn eerste wereldtitel. In een matige leg mist Van Gerwen tops om de stand weer volledig in evenwicht te brengen. Vervolgens slaat Wright wel toe met dubbel zestien.
Leg Wright! 3-4 (2-2)



Er moet een beslissende vijfde leg aan te pas komen in de achtste set. Van Gerwen verzuimt 167 uit te gooien. Vervolgens mist Wright eerst dubbel zestien, maar raakt hij wel de dubbel acht.
Leg Van Gerwen! 3-4 (2-1)



Van Gerwen heeft nog één leg nodig om zijn achterstand opnieuw weg te poetsen. Wright heeft een aantal matige beurten en gooit onder meer een verdwaalde triple 2, waarna de Nederlander een keurige finish van 96 neerzet.
Leg Wright! 3-4 (1-1)



De Schot brengt de stand weer in evenwicht in de achtste set. Via een finish van 69 pakt 'Snakebite' weer eens een leg.
Leg Van Gerwen! 3-4 (1-0)



Wederom een sterke finish van Van Gerwen. De Nederlander gooit 124 uit en laat zijn eerste finish boven de honderd noteren.
Uit de statistieken blijkt wel dat Van Gerwen vooral moeite heeft met zijn dubbels. Zijn dubbelpercentage ligt op dit moment op 39,39 procent, terwijl Wright 60 procent van zijn dubbels raakt. Het gemiddelde is wel in het voordeel van de Brabander: 104,53 tegenover 103,92.
Set Van Gerwen! 3-4 (3-1)



De Nederlander raakte een tijdje zijn dubbels niet, maar kan ze inmiddels weer vinden. Via een finish van 53 brengt hij zijn achterstand opnieuw terug.
Leg Van Gerwen! 2-4 (2-1)



Een grotemannenfinish voor Van Gerwen! Hij gooit 84 uit en zorgt voor een break.
Leg Van Gerwen! 2-4 (1-1)



Daar is eindelijk weer een leg voor Van Gerwen. Via een elfdarter brengt de titelverdediger de stand weer in evenwicht in de zevende set.
Leg Wright! 2-4 (0-1)



Daar is de zevende leg op rij voor Wright. Van Gerwen gooit weliswaar bijna 134 uit, maar mist dubbel zeven. De Schot heeft vervolgens één pijl nodig voor tops.
Set Wright! 2-4 (0-3)



Van Gerwen kijkt opnieuw tegen een achterstand van twee sets aan. De Brabander mist drie dubbels om terug te komen in de zesde set en ziet Wright vervolgens wel 80 uitgooien.
Leg Wright! 2-3 (0-2)



Wright heeft de smaak te pakken. Na een twaalfdarter laat hij een elfdarter noteren. Van Gerwen is daarentegen bezig aan een matige set.
Leg Wright! 2-3 (0-1)



De Schot heeft in de zesde set meteen een break voorsprong te pakken. Van Gerwen gooit een matige leg, waarvan Wright optimaal profiteert en een finish van 81 laat noteren.
Set Wright! 2-3 (1-3)



Wright pakt weer de voorsprong in sets. Van Gerwen mist dubbel zestien om de stand in de vijfde set gelijk te trekken, waarna de 'Snakebite' 96 uitgooit en de set naar zich toetrekt.
Leg Wright! 2-2 (1-2)



Van Gerwen geeft de derde leg helemaal weg. Hij mist liefst zes dubbels om opnieuw te breken, waarna Wright wel tops uitgooit.
Leg Wright! 2-2 (1-1)



De Schot poetst de break achterstand weg met een indrukwekkende tiendarter. Hij gooit zeven uitstekende pijlen voor een negendarter, maar mist vervolgens triple negentien. Van Gerwen slaagt er vervolgens niet in om 137 uit te gooien, waarna Wright wel toeslaat.
Leg Van Gerwen! 2-2 (1-0)



Van Gerwen begint goed aan de vijfde set en heeft via een finish van 50 de voorsprong te pakken.
Het gemiddelde van Van Gerwen is inmiddels beter dan dat van Wright. De Brabander gooit 104,96 per drie pijlen en Wright zet daar 102,34 tegenover. Ook het dubbelpercentage van Van Gerwen na vier sets is beter: 52,94 tegenover 47,06 procent.
Set Van Gerwen! 2-2 (3-2)



Van Gerwen ontsnapt aan een 1-3-achterstand in sets. Wright krijgt de kans om zijn voorsprong weer uit te breiden als hij 102 moet uitgooien, maar hij mist uiteindelijk tops. De Nederlander slaat vervolgens wel toe met dubbel acht en werkt zijn achterstand volledig weg.
Leg Wright! 1-2 (2-2)



Er moet een beslissende vijfde leg aan te pas komen in de vierde set. Van Gerwen verzuimt 170 uit te gooien, waarna Wright wel een finish op 81 neerzet.
Leg Van Gerwen! 1-2 (2-1)



De Nederlander heeft zijn achterstand bijna weggewerkt. Hij mist weliswaar tweemaal dubbel achttien, maar bij de derde poging is het wel raak.
Leg Van Gerwen! 1-2 (1-1)



Van Gerwen raakt niet van slag door de sterke vorige leg van Wright en herstelt het evenwicht via dubbel achttien.
Leg Wright! 1-2 (0-1)



Wow, wat een finish van Wright! De Schot komt op voorsprong in de vierde set met een fraaie finish van 140 en zorgt via twaalf pijlen voor een break. Van Gerwen stond op dat moment op 82.
Set Van Gerwen! 1-2 (3-0)



Een razendsnelle set voor Van Gerwen, die zijn achterstand terugbrengt. Wright krijgt weliswaar de kans om 148 uit te gooien, maar slaagt daar niet in. Vervolgens gooit de Nederlander wel raak op tops.
Leg Van Gerwen! 0-2 (2-0)



De drievoudig wereldkampioen schakelt een tandje bij. De Nederlander laat weer een 180'er noteren en gooit dubbel zestien uit, terwijl Wright nog lang niet op een finish staat.
Leg Van Gerwen! 0-2 (1-0)



Meteen een break voor Van Gerwen. Wright staat nog niet op een finish als de Nederlander dubbel twaalf uitgooit.