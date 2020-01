De Noor Marius Landvik heeft woensdag in Garmisch-Partenkirchen verrassend de tweede wedstrijd in de Vierschansentournee gewonnen.

De pas 21-jarige Landvik kwam in zijn eerste sprong tot liefst 143,5 meter, waarmee hij het schansrecord van Simon Ammann evenaarde. In zijn tweede poging landde hij 6,5 meter eerder.

Het was voor de Noor zijn eerste zege ooit in de wereldbeker. De Japanner Ryoyu Kobayashi, winnaar van de eerste wedstrijd in Oberstdorf, eindigde als vierde. Hij blijft wel leider in de 68e editie van de Vierschansentournee.

Het vermaarde evenement gaat op 4 januari verder op de schans in het Oostenrijkse Innsbruck. Twee dagen later wordt er in Bischofshofen voor de laatste keer gesprongen.

Vorig jaar ging de eindzege naar Kobayashi, die liefst alle vier de wedstrijden won. Hij was na Sven Hannawald (2001/2002) en Kamil Stoch (2017/2018) pas de derde springer die daar in slaagde.