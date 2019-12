De Astana-renners Yevgeniy Gidich en Vadim Pronskiy zijn maandag tijdens een trainingsrit in Spanje aangereden door een auto. De Kazachse talenten moesten beiden voor controle en behandeling naar het ziekenhuis.

De aanrijding vond plaats in de buurt van Altea in het zuidoosten van Spanje. Pronskiy hield een serieuze knieblessure over aan het ongeval en moest ook een paar hechtingen in zijn kin laten zetten. Gidich liep een gekneusde hand op.

"Laat dit ongeval een waarschuwing zijn voor iedereen om geconcentreerd te blijven in het verkeer en respect te hebben voor andere weggebruikers", schrijft de Astana op Twitter. Nadere details over de aanrijding maakte de Kazachse ploeg niet bekend.

De 23-jarige Gidich is bezig aan zijn derde seizoen bij Astana en won dit jaar een etappe in de Ronde van Kroatië. Ook werd hij Aziatisch kampioen op de weg en deed hij mee aan enkele klassiekers en het WK op de weg.

De 21-jarige Pronskiy kwam sinds begin augustus als stagiair uit voor Astana en maakt komend seizoen zijn debuut als prof voor de WorldTour-formatie.