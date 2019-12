Schansspringer Ryoyu Kobayashi is de 68e editie van de Vierschansentournee zondag begonnen met een overwinning. De Japanse titelverdediger was net als vorig jaar de sterkste in het Duitse Oberstdorf.

Kobayashi liet sprongen van 138 en 134 meter noteren en kreeg daarvoor een jurywaardering van 305,1 punten. Daarmee liet de leider in de wereldbeker de concurrentie ruim achter zich.

Vorig seizoen won de 23-jarige Kobayashi alle vier de wedstrijden in de Vierschansentournee en werd daarmee de derde schansspringer die dat presteerde. Hij trad in de voetsporen van de Duitser Sven Hannawald (2002) en de Pool Kamil Stoch (2018).

Kobayashi domineerde bovendien met dertien zeges in de wereldbeker, maar op het WK kwam hij niet verder dan de vierde plek. Dit seizoen boekte hij tot nu toe drie overwinningen in de wereldbeker.

Geiger en Kubacki maken podium compleet

De Duitser Karl Geiger bleef het dichtst in de buurt van Kobayashi. De vicewereldkampioen op de grote schans kwam voor eigen publiek tot sprongen van 135 en 134 meter, waarvoor hij werd beloond met 295,9 punten.

Het podium in Oberstdorf werd gecompleteerd door de Pool Dawid Kubacki. Hij sprong naar 132 en 133 meter, waarvoor hij 294,7 punten verdiende. Tweevoudig winnaar Stefan Kraft moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De Vierschansentournee gaat woensdag verder met de traditionele nieuwjaarswedstrijd in het Duitse Garmisch-Partenkirchen. Zaterdag volgt de derde wedstrijd in Innsbruck en maandag 6 januari wordt het toernooi afgesloten in het Oostenrijkse Bischofshofen.