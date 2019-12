Deontay Wilder en Tyson Fury staan op zaterdag 22 februari opnieuw tegenover elkaar in de ring. De twee topboksers bevestigden vrijdag dat ze in een rematch in Las Vegas om de wereldtitel bij boksbond WBC strijden.

Het gevecht tussen de 34-jarige Wilder en de drie jaar jongere Fury vindt plaats in de MGM Grand Garden Arena, waarin circa 17.000 toeschouwers terecht kunnen.

Eind vorig jaar namen Wilder en Fury het in Los Angeles ook al tegen elkaar op om de titel bij de WBC en dat gevecht eindigde onbeslist. Hierdoor behield de Amerikaan zijn kampioensgordel.

De World Boxing Council kondigde een week later al een rematch tussen Wilder en Fury aan, maar het heeft dus ruim een jaar geduurd tot er een datum werd geprikt voor dat gevecht.

De partij van ruim een jaar geleden tussen Wilder en Fury leidde tot veel discussie. Beide boksers vonden dat ze de zege verdienden, maar de jury oordeelde dus anders.

De WBC besloot hierop ook de regels aan te passen, zodat het bij een onbeslist geëindigd gevecht voortaan verplicht wordt dat beide boksers opnieuw tegen elkaar strijden.

Deontay Wilder behield eind vorig jaar na een onbesliste strijd met Tyson Fury zijn wereldtitel. (Foto: Pro Shots)

Wilder verdedigde in november titel tegen Ortiz

Eind vorige maand verdedigde Wilder zijn wereldtitel bij de WBC met succes tegen Luis Ortiz. 'The Bronze Bomber' sloeg de Cubaan in Las Vegas in de zevende ronde knock-out en boekte zijn 42e overwinning in 43 profwedstrijden.

Fury kwam in juni van dit jaar pas voor het eerst in actie sinds zijn gevecht met Wilder. De Brit was bij een toernooi in Las Vegas een maatje te groot voor de Duitser Tom Schwarz.

In september rekende Fury in een bloederig gevecht bij een toernooi in Las Vegas af met de Zweed Otto Wallin. 'The Gypsy King' won voor de 29e keer in 30 partijen.

Anthony Joshua heroverde begin deze maand zijn wereldtitels in het zwaargewicht bij de bonden WBA, IBF, WBO en IBO. De Engelsman versloeg de Amerikaan Andy Ruiz in de Saoedische hoofdstad Riyad op punten.