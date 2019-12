De Boston Celtics hebben woensdag een einde gemaakt aan een indrukwekkende zegereeks van de Toronto Raptors. De Celtics wonnen met 118-102 van de regerend kampioen in de NBA, die daarmee na 34 thuiszeges op rij weer eens een wedstrijd in eigen huis verloren in de Atlantic Division.

Boston hadden aan het begin van het vierde kwart een voorsprong van negentien punten. De thuisploeg slaagde er niet in om veel dichterbij te komen en moesten uiteindelijk met zestien punten verschil hun meerdere erkennen in de bezoekers.

Jaylen Brown was met dertig punten de grote man voor de ploeg uit Massachusetts, terwijl ook Kemba Walker met 22 punten aardig op schot was. De Celtics boekte mede daardoor hun vierde zege op rij.

Namens de Raptors was Fred VanVleet verantwoordelijk voor de meeste punten (27), gevolgd door Chris Boucher met 24. Sterspeler Kyle Lowry kwam tot 'slechts' veertien punten. De ploeg uit Toronto speelde voor het eerst in de geschiedenis een thuiswedstrijd op Eerste Kerstdag.

Komende zaterdag staan de ploegen weer tegenover elkaar. De Celtics ontvangen dan de Raptors in TD Garden in Boston.

Toronto werd vorig seizoen het eerste niet-Amerikaanse team dat de NBA-titel voor zich opeiste. De Canadezen waren in de finale verrassend te sterk voor Golden State Warriors.