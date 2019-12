Badr Hari heeft een beschadigde enkelband overgehouden aan het gevecht met Rico Verhoeven, zo is maandag gebleken uit ziekenhuisonderzoek.

Het been van de 35-jarige Hari werd in de nacht van zaterdag op zondag al in het gips gezet. Bij het eerste onderzoek werd geconstateerd dat de geboren Amsterdammer geen botbreuken had opgelopen.

"Na een aantal weken rust en een intensieve revalidatieperiode ben ik terug om al mijn doelen te verwezenlijken", zei Hari maandag via Instagram. Het is nog onduidelijk hoelang de kickbokser precies uit de roulatie zal zijn.

Wereldkampioen zwaargewicht Verhoeven had zaterdag in Arnhem al tweemaal acht seconden gekregen, toen Hari zichzelf in de derde ronde blesseerde met een draaitrap. Met tranen in de ogen moest hij opgeven en werd hij per brancard uit de GelreDome gedragen en in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Badr Hari onderging maandag verschillende onderzoeken in het ziekenhuis. (Foto: Instagram Badr Hari)

Hari en Verhoeven willen nieuw gevecht

In het eerste gevecht met Verhoeven drie jaar geleden moest Hari al opgeven met een gescheurde armspier. Verhoeven zei zaterdag kort na het tweede duel dat er wat hem betreft een derde ontmoeting komt.

Zondag gaf Mike Passenier, trainer van Hari, al aan dat ook hij hoopt dat er een derde gevecht komt. "Eerst doen we waarschijnlijk een kleinere wedstrijd en daarna gaan we voor de kampioensriem tegen Rico", zei de coach.

Glory 74 werd in 180 landen uitgezonden en trok in Nederland 3,5 miljoen tv-kijkers. In de GelreDome zat een recordaantal van 31.000 toeschouwers.