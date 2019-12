WK-sensatie Fallon Sherrock speelt volgende maand tijdens het Nederlandse toernooi Kings of Darts tegen Raymond van Barneveld, zo heeft de organisatie maandag bekendgemaakt.

Naast Van Barneveld zal Sherrock ook tegen Michael van Gerwen in actie komen. Het toernooi begint op 24 januari in Den Bosch, waarna er ook in Enschede (26 januari) en Groningen (28 januari) wordt gespeeld.

"Ik vind het een eer om in januari in het strijdperk te treden tegen een aantal van de beste spelers ter wereld", aldus Sherrock in een persbericht. "Ik hoop dat ik op de steun van het Nederlandse publiek kan rekenen en dat mijn optredens meisjes en vrouwen in Nederland zal inspireren ook te gaan darten."

De 25-jarige Sherrock zorgde zaterdag voor een sensatie op het WK door als eerste vrouwelijke darter de vierde ronde te bereiken. Eerder zorgde ze al voor een unicum door als eerste vrouw ooit de tweede ronde te halen op een WK van de PDC. Na haar tweede zege mag ze ook na de kerst terugkeren naar Alexandra Palace.

Ook Van Gerwen en Van der Voort in actie

Naast Van Barneveld, Van Gerwen komen onder anderen ook Vincent van der Voort, Gerwyn Price en Daryl Gurney in actie bij het toernooi.

Kings of Darts is niet het eerste evenement waarvoor Sherrock na haar goede prestaties op het WK werd uitgenodigd. De Engelse kreeg donderdag een invitatie voor de US Darts Masters, dat deel uitmaakt van de World Series of Darts.

Dat toernooi wordt op 5 en 6 juni gespeeld in het Hulu Theater op Madison Square Garden. De afgelopen jaren fungeerde Las Vegas als gastheer.

Sherrock neemt het vrijdag op het WK in de vierde ronde op tegen de als 22e geplaatste Engelsman Chris Dobey, die vrijdag in de tweede ronde twee matchdarts overleefde tegen Ron Meulenkamp na een 2-0-voorsprong in sets.